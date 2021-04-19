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【小學試題】小四中文搶分練習題答案　 填充題「熱情」的反義詞是什麽？

中小學 00:00 2021/04/19

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小四中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小四中文練習參考答案︰

一. 

二. 

1. 我必須提前完成功課

2. 也不要外出與人交流

三. 

1. 為了擁有豐富的知識，我要努力學習。 

2. 為了維持一家人的生活，爸爸必須努力賺錢。 

3. 他寧願餓死，也不願意接受別人施捨的食物。 

4. 我寧願靠自己的實力，也不要你的幫忙。 

四. 

五. 

六. 

1. 重；逢

2. 冷；漠/淡 

3. 沉；沒/落 

4. 僵；硬 

七. 

1. 答案言之成理即可

2. 答案言之成理即可

答案由「進研教育」提供。

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