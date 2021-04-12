【開心大綜藝】王祖藍+阮兆祥重返TVB扮高官　大台再抽姜濤水網民反應兩極

▲ 重頭綜藝節目轉玩疫情記者會，TVB再抽ViuTV與姜濤水網民反應兩極。

揚言要改革的TVB，早前由曾志偉領軍宣布推出多個綜藝節目，當中的重頭戲為直播的綜藝節目《開心大綜藝》，在昨晚（4月11日）終於首播，更派出高層王祖藍聯同阮兆祥和陸永扮高官玩轉「疫情記者會」，當中再度把對台ViuTV的藝員包括姜濤擺上檯。

節目出街後觀眾反應兩極，有網民認為好笑夠娛樂性，但亦有網民覺得只是繼續大玩舊招數而已。

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▲ 大型抽水記者會。（節目截圖）

王祖藍扮特首

TVB全新節目《開心大綜藝》於昨晚8時半以久違的直播形式播出，是揚言要改革節目、為電視台帶來生氣而推出的節目，找來剛回巢擔當高層的王祖藍出山，主導當中「疫情記者會」環節。

在該環節中，王祖藍扮演影射特首林鄭月娥的「藍太」，阮兆祥反串扮演影射張祝君的「張竹笙」，農夫成員陸永扮演影射袁國勇的「圓教授」。席間玩轉多個議題抽水，包括「圓教授」自行注射疫苗、林盛斌（Bob）扮演日前於無綫新聞大叫「食屎啦」的路人等等。

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▲ 王祖藍扮演影射林鄭月娥的藍太。（節目截圖）

大玩自嘲

而其中引來最大迴嚮的環節，再度與對台ViuTV的「台柱」姜濤有關。

「藍太」王祖藍提到非常歡迎曾效力TVB、現於ViuTV任主持的羅敏莊與郭偉亮（Eric Kwok）回歸，隨即螢幕上由二人的照片換上姜濤，王祖藍即謂：「唔好意思，由於我地無照到MIRROR，犯咗少少ERROR。」連抽三下水後，阿Bob再從後台跑出高呼：「你又抽水！食屎啦！」

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▲ 陸永即場示範打疫苗。（節目截圖）

接著王祖藍以連串新的綜著節目寄語，逐一回應早前大股東黎瑞剛的狠評。

王祖藍表示他們不會再迷失多一個十年，因為有《尋人記》去尋找初心；堅決否定山頭文化，因為有節目《諸朋好友》；不會再每日下廚，因為有《日日媽媽聲》；不會再自娛自樂，只會與眾同樂，因為有《開心大綜藝》。

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▲ 抽水環節試圖打溫情牌作結尾。（節目截圖）

《開心大綜藝》評價兩極

節目播出後反應兩極，有網民久未看到無綫的大型綜藝節目，以及讚王祖藍、阮兆祥、陸永模仿功力一流很具娛樂性，而且也是TVB近年較略為貼近時事的娛樂節目。

但亦有大量網民覺得無綫揚言要改革，但又只會用新瓶裝舊酒似以前的《歡樂今宵》，又再是繼續扮女人的舊招，未見有明顯的新意大表失望。同時覺得《開心大綜藝》部份環節安排混亂。

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其實早於《開心大綜藝》直播前的記者會中，曾志偉接受傳媒訪問時表示上任TVB高層後第一天，已致電ViuTV董事總經理魯庭暉借用姜濤，但對方婉拒。

同時重提之前記者會上扮姜濤引公關災難事件，曾志偉覺得：「有甚麼不可以呢？所以（之前記者會）才會扮他（姜濤），對這件事我很泰然，反而不想同事因這件事被攻擊。」

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