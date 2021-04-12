【港版香口膠陣】柴灣天橋現2米香口膠陣　區議員怒斥：無公德心唔衛生

▲ 柴灣天橋出現一條2米長的香口膠陣

港島東出現嘔心藝術品？東區區議員吳卓燁近日指，柴灣環翠邨一條天橋出現2米長的香口膠陣，是有人咬完後逐塊逐塊黏上去的。他怒斥此行為沒公德心，而且不衛生。

區議員吳卓燁在其facebook專頁發文並上載相片表示，近日有街坊向他反映，在環翠邨澤翠樓對出的天橋花槽邊出現香口膠陣。他到現場視察後發現，這個香口膠陣長達2米，直言「唔講以為係裝飾品」。

從相片可見，有人在花槽旁邊放置了一疊疊已咀嚼過的香口膠，每疊由3塊或以上香口膠組成。每疊之間相隔數厘米，整齊地排成一條直線。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

吳卓燁表示，吃香口膠本來是沒有問題的，但呼籲街坊要有公德心，勿放出來炫耀。他怒斥：

可唔可以真係有少少手尾，包起佢再放入垃圾桶，而唔係擺「裝飾品」咁，擺出嚟俾街坊睇你𡁻香口膠嘅『戰績』，咁樣真係好唔衛生。

有街坊留言表示，終於有人反映此問題。另有街坊指，該位置的香口膠陣已存在了5年，甚至有人指「睇住佢起」。吳卓燁指，房屋署已派人刮走香口膠陣，日後也會在此範圍加強巡邏，「避免藝術品重出江湖」。

美國西雅圖現15米香口膠牆

香口膠「裝置藝術」早在1993年已出現，美國西雅圖的「香口膠牆」（The Gum Wall）吸引不少遊客慕名而至。這堵牆是戲院售票處的一部份，位於市中心的派克市場內。牆上黏滿各式各樣香口膠，約長達15米，高4.6米，這幅牆曾被稱為全球最多細菌的景點之一。至2015年，當局宣布這堵牆要進行首次全面清洗和維護，以免牆身被侵蝕，惟清潔過後，人們繼續在牆上黏新的香口膠。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣