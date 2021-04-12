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【院舍探訪】消息：港府下午公布最新防疫措施　包括放寬院舍探訪限制　

社會 12:00 2021/04/12

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新冠肺炎疫情持續，目前院舍除了體恤原因外，一律謝絕家屬探訪。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，目前院舍除了體恤原因外，一律謝絕家屬探訪。消息稱，政府將放寬有關限制，容許已接種疫苗人士，經快速測試呈陰性結果，就可探訪安老院舍，最快今日（12日）下午公布有關詳情，以及最新的防疫措施安排。

根據衞生防護中心有關安老院舍及殘疾人士院舍的指引，指明除體恤原因外，一律不得探訪，家屬可透過其他方式包括電話或視像通訊設備聯絡院友或職員。院舍應與家屬加強溝通，預先向他們清楚說明有關的探訪安排和限制。

即使具備體恤原因，過去14日內曾離港外遊的人士、過去28日內曾接觸與確診個案的人士、正接受醫學監察的人士、有同住家人正接受家居檢疫的人士，或出現如發燒、呼吸道感染徵狀或突然喪失味覺/嗅覺的人士，禁止探訪院舍。

訪客在探訪前應先跟院舍預約，院舍應限制每位院友的訪客數目至每次一人。院舍應適時限制訪客數目，以免院內聚集人群，盡量縮短訪客在院舍的逗留時間。訪客應填寫到訪日期及所需資料例如姓名、聯絡方法等，以便有需要時由衞生防護中心跟進。

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記者：陳子謙

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