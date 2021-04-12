【語言發展】6個月大孫仔不懂叫「嫲嫲」被嫌蠢　新抱反擊奶奶：你兒子有多優秀？

▲ 近日台灣一名媽媽表示，奶奶要求6個月大兒子叫她「嫲嫲」，但兒子年紀尚小仍未懂說話，卻被奶奶嫌蠢。

每個孩子的發展速度各有不同，家長應耐心陪伴他們成長。在台灣，一名媽媽表示，自兒子6個月大開始，奶奶經常要求兒子開口叫「嫲嫲」。由於兒子年紀尚小，還未學懂說話，但卻被奶奶嫌蠢，更對孫仔說不要他了，令事主大感不滿。

要求6個月大孫仔叫「嫲嫲」

近日該名媽媽在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，指兒子自6個月大開始，奶奶總是要兒子開口叫「嫲嫲」。事主大嘆：

對於一個六個月大的孩子你要他開口，除非有奇蹟發生，不然是不可能的事！

雖然事主向奶奶反映兒子還小，「不會講話是正常的」。惟事隔兩個月後，奶奶又要求孫仔叫她，但孫仔仍然未懂開口說話，奶奶便嫌孫仔蠢，甚至說不要他了。事主聞言後忍無可忍反駁奶奶，

小孩子想開口時就會開口，不需要一直逼他，而且他還不會說話，不是因為他笨！也不要一直說『不要你了』，沒有人要你說這種話給我兒子聽。

嫌棄孫仔1歲仍要扶著東西學行

直至現時兒子1歲，正在扶著東西學行，但再次被奶奶嫌蠢，指孫仔不敢放手走路及未懂開口叫她。事主對此大怒，

我就想問了，請問你兒子多優秀？剛出生馬上會叫人嗎？還是六個月大就會跑會飛了？你討厭人家說你兒子的不是，那你在一個媽媽面前說她兒子笨，你覺得我心裡甚麼感受呢？真是受不了。

帖文一出不少網民留言支持事主。點擊查看網民回應：

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衞生署：五歲前是語言發展的重要階段

根據衞生署的資料，五歲前是孩子語言發展的重要階段。在語言表達能力方面，一般而言，六至九個月的嬰兒，會發出沒有意思的單音或連串重複的單音；九至十二個月會開始牙牙學語；一歲至一歲半開始能說出一些單詞；而一歲半至兩歲，能說出更多單詞及開始說雙詞，例如人物加上動作。

衞生署亦提醒家長，如果孩子一歲半時仍不會說單字、甚少望著人或叫他的名字經常不回應，或者孩子在兩歲時只會說單字，在沒有動作提示下，不會跟隨簡單的指令，便應該向母嬰健康院、言語治療師、家庭或兒科醫生等相關專業人士諮詢意見。

更多有關小朋友的語言發展問題，即看「幼兒語言發展5個常見問題 言語治療師︰按階段觀察說話能力」

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責任編輯：王明芳