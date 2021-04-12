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【英國奧斯卡】李安獲BAFTA終身成就獎　《浪跡天地》趙婷奪最佳導演

娛樂 11:56 2021/04/12

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李安獲「英國奧斯卡」頒終生成就獎。

有「英國奧斯卡」之稱的《第74屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）因疫情關係，今年以實體結合網上形式頒獎，舉行第2晚，由於疫情關係，今年以實體頒獎禮以及視像形式舉行，其中台導名導李安獲頒終生成就獎。

李安獲頒終生成就獎，亦是BAFTA首位華人獲此大獎。曾合作《理智與感情》（Sense and Sensibility）的英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）出場作致辭

身在台灣的李安透過視像指，英國是他從影生涯特別難忘地方，拍《理智與感情》讓他學會很多，如跟演員的溝通，之後可以更冒險拍不同類型電影，開拓了眼界。

《浪跡天地》

《浪跡天地》再奪大獎

另外，大熱電影《浪跡天地》（Nomadland）獲最佳電影，美籍華人導演趙婷勇奪最佳導演，成為BAFTA史上首位有色人種女導演獲獎。

《浪跡天地》女星法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）以大熱姿態奪得最佳女主角。也是她繼18年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）後再度封BAFTA影后。

而英國男星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）奪影帝，擊敗《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）已故男星「黑豹」Chadwick Boseman。

撰文 : TOPick柴犬出動

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