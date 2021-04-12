【盼你賞面】從小拍武打電影一身傷從不抱怨　楊盼盼：每個人都有自己一片天

▲ 楊盼盼在娛圈打滾60年，在《盼你賞面》卻才首次任節目主持。

人稱「盼盼姐」的楊盼盼為香港開電視主持節目《盼你賞面》，並邀好友邵音音、林子聰、黃文慧、陳國坤、翁子光、羅家英、張雷、田啟文、姜皓文以及動作公會成員擔任嘉賓。

由4歲開始習武、9歲開始做童星、12歲開始做特技人的盼盼姐，在影視圈大大小小的職務都曾經嘗試過，但主持人卻是她的首次。

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▲ 於行內打滾近60年，盼盼姐首次嘗試主持崗位。（湯炳強攝）

為抱負由幕前轉為導師

在2019年初，盼盼姐為了做股骨手術而回港休息，節目組主動聯絡她製作是次節目《盼你賞面》，希望每集請一位嘉賓，由盼盼姐下廚宴請對方，同時分享二人之間的故事。

盼盼姐說：「未做過主持本來非常擔心，但發現由我親自邀請嘉賓是件好事，如果找人代勞只會變成一個訪談節目，如果由我去邀請，節目變成分享我跟嘉賓之間的履歷，而非單方面訪問，給觀眾更真實感覺。」

各位嘉賓與盼盼姐的淵緣除影視上的合作外，眾人還曾為她開設的「HITHUT煇煌電影動作訓練創作室」出一分力。

盼盼姐於1999年開電影公司，在參與幕後製作後始發現，香港影圈對動作片的意識越來越薄弱：「好多人以為拍動作片識打就得，其實要不斷學習，不論設施、技術、文化意識都提升得好快。香港曾是動作電影的起源，卻逐漸末落，當時希望在我50歲前用自己近廿年武師、替身、特技的經歷，貢獻到下一代。」

▲ 盼盼姐非常感謝林子聰的幫忙。（節目圖片）

盼盼姐為行業出力

抱著這樣的心，於是盼盼姐開設電影動作訓練中心，培訓新一代的武打演員、動作指導，甚至幕後人員包括燈光師等。

而《盼你賞面》的每位嘉賓都曾為訓練中心付出：「10位嘉賓對我來說都好重要，他們不是以演員的身份，而是以導師的身份出席。在節目中首次聽到嘉賓們對我的評語，他們答應做嘉賓，是因為覺得我有為電影圈做事。」

每集節目盼盼姐都會為嘉賓烹調一道菜，笑言已十多年無下廚的她事前要特地在家演練一次。不過其實她以前在片場會親自到街市買菜，然後即場為工作人員炮製「大鑊飯」。

她說：「田啟文吃我煮的獅子頭時非常驚訝，因為他說第一次吃，以為我不懂得煮飯。其實以前我帶過電飯煲去片場煮，內有4隻圓蹄、5隻雞。可能我8、9歲便要學煮飯，所以即使好大盤飯，都能夠當大製作一樣去炮製。煮食是個修為，練成後做事會更加精細。」

▲ 盼盼姐從小就被媽媽訓練下廚。（湯炳強攝）

嚴重燒傷靠自救完美康復

盼盼姐於2018年到馬來西亞拍賀歲片《大地回春》，某日片場發生火災，現場逾30名演員及工作人員受傷，盼盼姐更是當中較受傷較重的一個。

重提此傷痛過往，她卻一臉輕鬆，更表示非常感恩：「那時回想起自己做了許多年的特技人和武師，當遇到突發事件、危急關頭能夠把過去學到的活用出來，覺得好感恩。」

意外發生當下，盼盼姐直言腦海中只得一個念頭，就是「千萬不要傷害到其他人」：「好多人一有事會不顧他人，只想自己，有機會發生人踩人事件。但意外發生時我好讚賞自己，因為我選擇避開，馬上轉身，但股骨有事發不到力，才會整個人往火場方向掉落，導致自己嚴重燒傷。」

由於受傷人數眾多，傷者被分發至3、4家醫院治理，受傷最重的盼盼姐指當時手掌接近全熟狀態：「手指全黏在一起，要強逼自己打開整隻手，即使血在流也要逼自己打開。因為我知如果手掌合攏著等醫生來救，那麼手指就一定難以復原。亦因為我有這樣做，受過傷的那隻手現在比另一隻活動得更加好。」

▲ 回憶當年火場情況，盼盼姐沒有絲毫恐懼。（湯炳強攝）

轉職幕後勞損比武打多

由4歲開始習武，現年63歲的盼盼姐已經打了接近60個年頭，至今仍然有氣有力，隨時能夠來個「起飛腳」。

問如何保持健康體魄，她未有多講，反而講到自從轉做幕後，身體機能反比當武打演員時期差：「即是如你工作對著電腦，都會有勞損。但勞損得最多是當我做幕後製作，四圍走查勘實景，為寫計劃書和預算在辦工室坐整個月，不停走或不停坐對盤骨勞損得最多，最後軟骨都消耗了，剩骨頭在磨。」

▲ 黃文慧任嘉賓的一集於早前播出。（節目圖片）

受過無數皮肉之傷的盼盼姐，有日痛到完全睡不著，才終於去看醫生，2019年初回港施手術後，休息了一個多月：「之前一直忍著不敢做手術，因為怕施手術後不能再行，但手術好成功，翌日已經可以落床行走。」

整個人生從「訓練」走過來，盼盼姐自覺最了解自己的架構，所以手術後靠著自行的物理治療和運動，慢慢康復：「每個人都有自己一片天，最緊要信自己。」

▲ 盼盼姐直指當幕後比武打更傷身。（湯炳強攝）

場地：The AIR（The ONE）

髮型：謝長江 Ian Tse（Hair Trinity）

化妝：李亨利

記者：陳心怡

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