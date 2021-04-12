【富二代】31歲女子獲富爸爸贈億元豪宅　為追夢成全職摔角手寧住「垃圾屋」

▲ 日本一名富家女不願執屋，家中環境髒亂得像垃圾崗一樣。

電視劇中的富家女，都是住在一塵不染的大宅內，受別人服侍。日本一名31歲的富二代Haruka，顛覆外界想像，雖然獲父親贈送過億豪宅，但為了追夢繼續居住在3房單位，更因懶得執屋而把環境弄得像垃圾崗般髒亂。

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為追夢寧住「垃圾屋」

日本綜藝節目《ノブナカなんなん》近日訪問一名31歲富家女Haruka，其父親從事地產業，是城中富豪。Haruka現時居住的大廈，由父親擁有，市值近港幣5千萬。近日她獲父親贈送市值過億豪宅，不過這位大小姐為了追夢，寧願繼續居住在3房單位。

節目組探訪Haruka的家，原以為她獨居在單位，環境應該非常寬敞；可是甫走進屋內，已發現滿地雜物及垃圾，包括有紙箱、衣服、發霉的外賣盒等，令工作人員大為驚訝。浴室及睡房的環境同樣惡劣，浴缸內竟有一隻筷子漂浮在水面上；睡房內的枕頭長期沒有清洗，發黃發臭，但Haruka表示毫不介意。

被問到家人為何不請工人姐姐幫忙收拾，Haruka尷尬地表示，媽媽並不知道家中髒亂程度。節目組邀請她拍攝日常生活，只見她習以為常地在雜物堆中吃飯及玩手機，完全沒有意欲進行收拾。

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畢業後成全職摔角手 渴望取得首勝

Haruka大學就讀經營學系，畢業後卻沒有從事商業，反而擔任全職摔角手。在她6年全職生涯中，打過400場比賽，竟從來沒有取得過勝利。Haruka指自己想擔任摔角手的原因，是希望靠自己能力取得成就。她指自己會繼續鍛鍊身體，期望在未來取得首勝。

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責任編輯：王明芳