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【最強媽媽】一拖三南丫島行山遇毒蛇　大仔險踩中青竹蛇陳茵媺勇救兒子

育兒經 12:26 2021/04/12

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一拖三南丫島行山遇毒蛇，大仔險踩中青竹蛇陳茵媺勇救兒子。

前港姐陳茵媺（Aimee）熱愛戶外活動，不時帶著子女遊山玩水。日前一拖三帶同三兄妹，大仔陳梓燁（Aiden）、二仔陳浩鋒（Nathan）和細女Camilla一同到南丫島行山郊遊，途中竟遇上一條鮮綠色的蛇，大仔更險踩中毒蛇，Aimee即時尖叫拉開兒子，不過同行的子女完全沒有受驚，更想上前與青蛇玩耍，但她認為青蛇有機會是毒蛇，故隨即阻止子女。

兒子險踩中毒蛇。（aimeechan_official IG）

陳茵媺日前在社交平台Instagram分享到南丫島行山的經歷，她指7歲大仔Aiden在行山期間險踩中青色蛇，她發現後立刻尖叫及拉開Aiden。而Aiden以前曾經跟寵物蛇玩，故想上前與蛇玩耍。

由於青蛇是野生蛇，Aimee自問不是蛇類專家，估計青色蛇有毒。陳茵媺再指，女兒Camilla看見蛇後不禁說，Aiden同樣是蛇年出世，相信這條蛇不會介意，讓陳茵媺笑得快暈低。

Aimee誕下3名子女仍保持超Fit身材。（aimeechan_official IG）

根據嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心提供的資料，相信Aimee一家遇上蛇的種類是白唇竹葉青（青竹蛇）：頭部呈三角形，背部是綠色，腹部是黃色。有毒，被咬會感到劇烈疼痛。

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郊遊防蛇5招
TOPick曾訪問女蛇王周嘉玲，她指出中午12時至下午3時太陽高掛，蛇會怕曬躲藏起來，相反早上及下午4時後「收太陽」就是蛇「搵食」的時機，郊遊人士需特別留神。

她建議，要用樹枝或棍拍打草叢探路，打草驚蛇最有用；還要記得戴帽，因為青竹蛇愛掛在樹枝上，人類行過撞到樹枝，蛇會以為受攻擊而咬面，帽可以擋一擋。

若不幸被蛇咬，周嘉玲說，流血多不一定等於蛇有毒，反而少流血，但傷口瘀黑則「很大機會是毒蛇」。她提醒，被蛇咬者，記得和蛇保持一定距離，並要立即用手機影下傷勢及蛇樣，報警求助及求醫；另切勿做大動作、急步走及勿飲用含有咖啡因或酒精的飲品，以減低血液循環及毒液的吸收，並盡快用清水沖洗傷口，「若能紓緩痛楚，即是已沖走部份毒液。」

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責任編輯：王明芳

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