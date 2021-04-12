梁振英：十四五規劃下新法律服務方興未艾　冀業界把握機遇

▲ 全國政協副主席梁振英認為，法律業界可以在「十四五」時期把握機遇。（網上截圖）

全國政協副主席梁振英認為，《十四五規劃綱要》下，國家支持香港提升國際航運中心和國際航空樞紐的地位，認為當中衍生的新法律服務方興未艾，值得香港法律業界重視。他希望，業界可以在「十四五」時期用好機遇，發展更廣泛和更高質量的法律服務，支持和配合國家向第二個百年目標奮鬥，促進香港法律服務業的壯大發展。

梁振英今（12日）在一個網上法律研討會指出，香港律師有多方面優勢，除了有制度和語文優勢，香港律師在國內外有轉強聯繫能力，形容是國內外法律服務的「超級聯繫人」。他續指，香港律師事務所的管理健全，有較強操守、較高信任度，同時內地對香港法律服務的需求，也是香港律師為國為民貢獻的好機會，強調有關本港法律界的機遇，除了留意十四五規劃的港澳篇章，其他章節亦值得重視。

他又稱，近年他在內地經常強調，國家強調法治、廣大人民盼望法治，中國在國際間的經濟交往也越來越密切，因此在國內國外，發展和壯大國家的法律專業隊伍，提高國家法律服務業整體質素的重要性和迫切性更為突出。

梁振英表示，早年與10多個專業團體創立香港專業聯盟時，不少人極不看好香港專業人士開拓內地市場，認為香港人無內地人脈關係、服務收費高、有語言障礙，亦有很多水土不服的問題，但經香港專業人士共同努力，以及內地開啟CEPA和往後的補充協議，現時內地已經成為香港部分專業服務的最大境外市場。

他認為，在新時代國家改革開放進程中，香港和澳門仍然具有特殊地位和獨特優勢，仍然可以發揮不可替代的作用，社會要充分認識和準確把握香港、澳門在新時代國家改革開放中的定位，支持兩個城市抓住機遇，發揮新作用，實現新發展，作出新貢獻。

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責任編輯：尹櫻霖