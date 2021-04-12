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【伙記辦大事】吳若希拍MV感觸往事　 Jinny：在錯的時間遇上老公

娛樂 12:00 2021/04/12

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吳若希再為劇集唱主題曲。

吳若希（Jinny） 日前為今年推出的第一首新歌《錯的一天》拍攝 MV，此歌為劇集《伙記辦大事》的片尾曲，歌曲主題是講及錯愛， Jinny 在演繹這首歌時，亦勾起不少往事。

Jinny說：「歌曲講在錯的時間，愛上對的人，我覺得跟老公相遇時，都不是一個對的時候，但他的確是一個對的人，否則所有問題都不會解決到，一切只視乎自己心態和取捨。」

今次MV 請來《#後生仔傾吓偈 》陳欣茵及曾展望（GM） 參與拍攝，Jinny身為旁觀者眼看一個慘痛的愛情故事：「我其實像一個姐姐出現在欣茵身邊，不過感情是兩個人的事，作為親人只有去支持同陪伴。」

跟《復生仔傾下偈》陳欣宜及曾展望拍MV。

導演盛讚兩位後生仔的深情演出專業落力，欣茵指：「我一看到故事，知道自己要由頭喊到尾，已經開始做足準備，連GM到現場都叫他走開，不要騷擾我情緒，好開心導演滿意收貨，多謝Jinny給我演戲機會。」

拍攝當日遇上復活節假期，Jinny家裡的姐姐要放假：「有小朋友之後就明白放假忙過開工，除要照顧小朋友，並忙於屋企大小事務，今次有何生充當大廚，飯菜由他負責煮，真心要讚賞，不過廚藝就有待改進。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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