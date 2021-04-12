【總是有愛在隔離】電影主題曲《如果心裏是愛》曝光　眾歌手踴躍參與陣容鼎盛【有片】

▲ 草蜢與鄧麗欣參與獻唱《總是有愛在隔離》的主題曲《如果心裏是愛》。

由香港十間電影公司（排名不分先後）包括：中國星、安樂、英皇、東方、寰亞、美亞、天下一、邵氏兄弟、太陽娛樂、寰宇合資開拍，有開抗疫的電影《總是有愛在隔離》將於4月22日上映。

電影主題曲《如果心裏是愛》在今日（4月11日）正式曝光，陣容鼎盛，包括：劉德華、張學友、李克勤、容祖兒、草蜢、蘇永康、梁漢文、周柏豪、薛凱琪、鄭欣宜、鄧麗欣、鄭融、連詩雅、吳浩康等。

歌曲由盧冠廷作曲、唐書琛填詞，早前眾歌手在限聚令下分批走入錄音室完成今次這首大合唱的作品。

Stephy功遇草蜢

容祖兒謂，首次跟Lo Lo合作份外興奮，是一次難得的機會，祖兒的歌聲更被Lo Lo連聲讚賞。而鄧麗欣（Stephy）自爆被Lo Lo當年的一首經典歌《陪着你走》所感動，自己又寫了一首《陪着我走》向這位前輩致敬，所以當見到盧老師也急不及待告知自己憑歌寄意，讓他喜出望外。

至於草蜢三位經驗豐富的歌手在Lo Lo的領導下，一下子便完成錄音，蔡一傑表示因疫情，很久沒入錄音室，連草蜢三位都很久沒見面，蔡一智則希望借這首歌提醒大家注意衛生和健康。

錄音去到尾聲，草蜢三遇到Stephy，也來個selfie自娛輕鬆一下。

連詩雅鄭融遇劉德華感興奮

連詩雅、鄭融在錄音室巧遇偶像劉德華也把握機會來個合照留念。雖然匆匆合照，但連詩雅卻靦覥的謂：「同華仔影相，原來個心真係有啲緊張㗎！」難得遇上鄭融戰戰兢兢的再跟華仔來張二人selfie大滿足。

雖然一眾歌手每人只是錄一小段甚至只得兩三句歌曲，但大家都好用心作準備，薛凱琪在錄音室不時向Lo Lo請教發音和咬字問題，在歌詞上寫上英文拼音，其虛心學習的態度連Lo Lo也讚嘆不已，當然阿Fi這小fans，能夠在錄音室跟這位老師一起研習，令他獲益良多。

在錄音室同樣遇上的鄭欣宜，見那張英文拼音的歌詞紙，乘機調侃阿Fi說：「啱哂，我正好用你的拼音！」

此情此景，兩位鬼妹仔不停笑作一番，令錄音室充滿歡樂氣氛。而連日來所有歌手也在開心的氣氛下完成了今次充滿意義的任務。