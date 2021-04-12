【顧及病童】KOL推介兒童醫院公園遊人湧入　病童港媽籲︰留一片淨土俾小戰士

▲ 兒童醫院公園有大量遊人湧入，病童港媽呼籲留一片淨土俾小戰士。

本港疫情緩和，加上抗疫疲勞，一到假期，不少家長都帶小朋友到戶外跟陽光玩遊戲，位於九龍灣啟德海濱長廊（香港兒童醫院段）遊樂場新開放，引來家長與小朋友前往，亦有親子KOL開心share此新公園，可是遊人湧入令交通擠塞，病童港媽擔心影響在醫院內抗病小戰士的身心健康。

兒童醫院公園大量遊人交通擠塞

日前，有名港媽以「激心老母」之名向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，孩子需到兒童醫院覆診，她得知近日兒童醫院有新公園開放，網上KOL及各大媒體大肆宣傳該公園設施，形容此公園很好玩，以及教大眾如何乘車前往及泊車入醫院。她有感氣憤，為抗病的小戰士及其家長們發聲。

她提到嚴重影響醫院附近的交通，醫院訪客車位不多，宣傳令到醫院附近多了違泊車輛，嚴重地導致交通擠塞，而且該處的公共交通工具疏落，有基層家庭等了很多班車才上到車，那些公共交通更要應付在啟德郵輪碼頭的人，不勝負苛。

▲ （圖片提供︰生仔要考牌系列 fb）

憂影響病童身心健康

此外，由於公園就在醫院對出，住院的孩子會隔玻璃窗看到公園的景況。該港媽心痛或影響病童的身心健康，指出很多病童長期需要到醫院覆診，或者在醫院長期跟病魔搏鬥。

入得兒童醫院都唔會係普通傷風感冒，係重症、癌病、要做大手術，咁多外人為咗去玩公園，實在會構成衛生安全隱患問題。病童望住出面好多小朋友喺度嘻嘻哈哈、追追逐逐、大聲笑，反觀自己周圍都冇得去，或者受緊病魔的長期折磨，可想而知心情是如何……

她慨嘆難得醫院附近有靚公園，可惜病童覆完診、洗完喉、落完藥、做完檢查後，眼見如此多人，想去玩一會兒也不敢，擔心受感染而影響療程進度。她上次跟小朋友覆診時，因疫情關係公園仍關閉中，由2樓望落去滿心期待公園開，可以去玩一陣。

人哋喺上面病到眼坦坦，期望覆完診，落去行個圈，玩陣再回家閉關，依家被人攪到下面一地街外人，人山人海，玩到嘻嘻哈哈……你叫病童同家長情何以堪……針唔拮到肉，係唔會知痛！

盼大眾體諒將公園留給病童

由於此公園非屬兒童醫院，而是對公眾開放，港媽明白小朋友沒病沒痛要去公園玩、要放電，但希望大家體諒，明白到有病小朋友都好需要一個公園抖一啖氣！呼籲家長可考慮帶孩子到其他公園玩。

對你嚟講，佢係一個好玩、好有新鮮感嘅公園；但對一個有病嘅小朋友嚟講，呢個公園係佢去醫院唯一可以擁有嘅歡樂……香港仲有好多好玩嘅公園！請留一個淨土俾一班勇敢嘅小戰士！

KOL道歉 網民熱議

有關事件在各大家長討論區掀起熱話。有曾介紹此公園的親子KOL亦已道歉及刪帖，指出當時沒有想到全面及深思熟慮，近日流行此公園，才去看看，當時發現人山人海並已離開，出帖只提醒家長不宜前往，不是宣傳此公園有多好玩。

爸媽級的網民紛紛就此留言，有人提出是政策規劃問題，興建公園沒有問題，但要知道目標玩家是公眾抑或醫院人士，此公園任何人都用得，兒童醫院沒有申請專用，不可怪其他人使用。加上，有網民提出刻處交通配套未完善，其他爸媽可遷就，盡量到其他公園去。更多留言見下圖︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯：顏紫燕