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【明星理財】49歲靚媽黎姿做生招牌創護膚品牌　夥瑞士專家開發白松露護膚延續青春

休閒消費 13:54 2021/04/12

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

身為三女之母、經常被指凍齡有道的黎姿（現名馬黎珈而），創立護膚品牌XOVE。（品牌提供）

身為三女之母、經常被指凍齡有道的49歲靚媽黎姿（現名馬黎珈而），實行以自己為生招牌，創立護膚品牌XOVE。名稱源於拉丁文，意為「Youth年輕」，黎珈而在過往10年，走訪歐洲多個地方，最終尋得適合亞洲人的護膚成分，並於瑞士請來一隊由生物化學領域組成的專家團隊，共同研發出一系列產品。

W-TruComplex白松露活肌修復精萃有助肌膚重拾緊致年輕。（$650）（品牌提供）

XOVE的產品以珍貴W-TruComplex白松露活肌修復精萃及魚子精萃為主要成分，白松露富含超氧化物歧化酶，其抗氧化功效為羊胎素80倍及維他命E 1,000倍，同時具有18種氨基酸、蛋白質、礦物質及維他命，有助肌膚細胞注入生長及修復能量，增強防禦屏障，修復歲月痕跡。

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黎珈而就親自在不同地方試用過產品，她表示無論身處冰天雪地的乾渴雪山環境、還是亞熱帶的濕熱天氣下，產品都很快被肌膚吸收，潤而不膩。XOVE的皇牌產品包括W-TruComplex白松露活肌修復精萃，萃取白松露100％活肌修復因子，並採用高效滲透配方，革命性於肌底形成液體網，網眼如1,000個水杯，有效打開肌膚吸收通道，將後續護膚養分徹底導入肌底，深層滋養，令肌膚細胞賦活再生，擊退衰老痕跡，就連張柏芝用過都讚不絕口。

此外，還有黑、白配的白松露魚子煥肌面膜及白松露提亮雪晶凝珠精華，前者有助肌膚回復緊致，可同時深層淨化；後者能抑制色素，並深層潤白，提供保濕抗氧功效。

產品查詢︰3929 9888

記者︰梁靜詩

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