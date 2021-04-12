【李嘉誠基金會】中大醫學院獲3,000萬捐款　健康科學研究所長盧煜明：增科研設施助與時並進

▲ 盧煜明（右一）。(中大提供)

香港中文大學醫學院獲李嘉誠及基金會捐助3,000萬港元，優化中大李嘉誠健康科學研究所科研及實驗室空間，並擴充及提升動物實驗設施。中大李嘉誠健康科學研究所今（12日）指，將盡快開展空間及設施提升工程，並預計於2022年底前完工，滿足醫學科研發展需求。

中大李嘉誠健康科學研究所指，提升工程包括透過重組及優化空間，增加供研究人員使用的空間；增設14個實驗台，以提供84個實驗單位。同時，新的動物實驗設施將可容納的實驗小鼠數目大幅提升至近現時的3倍；而動物的處所將為獨立抽風間隔，大大減低動物間交叉感染的風險。校方預料整項提升工程將於2022年底前完成。

研究所續稱，由此優化舉措能應對醫學科研和教育的急速發展，研究所需要延攬更多世界頂尖的醫學教研人材，開展更多尖端的科研項目，為新增的研究人員提供所需的科研及實驗設施，並且增加動物實驗設施，為頂尖的基礎科研提供足夠數據及印證的動物模型，以轉化至臨床研究和應用。

所長盧煜明表示，是次李嘉誠先生及基金會捐贈3,000萬港元，讓研究所團隊可以立即開展空間及設施提升工程，配置重要的研究設備，增加不可或缺的動物實驗設施，在爭分奪秒的醫學科研領域上與時並進。

基於基金會是次捐款，中大將申請政府配對資助，基金會主席李嘉誠指，亞洲快速發展的「生命科學」經濟中，香港必有重要角色，形成一股建立未來的催化力量，關鍵是政府有效、有決心地創造醫學和相關學科的科研環境和投資。

李嘉誠續指，基金會將一如既往在香港推動醫療服務和支持生命科技的研究項目，對於新一輪的捐贈中大將爭取政府配對資助感到高興，並稱在所長盧煜明帶領下，其位列前沿的跨學科研究，在生命科學、疾病預防及創新治療方面顯著加速了高新科技進程，卓越成就是香港的驕傲。他表示，盧煜明和團隊將至誠至一地繼續努力，成就香港晉身亞洲生物科學創新據點。

中大醫學院院長陳家亮教授表示，去年捐資3,500萬港元幫助我們建立專門研究代謝組學和蛋白質組學的世界級轉化組學平台。這些捐助讓我們可以創造有利環境延攬世界級科研人才，開展頂尖的研究項目，在醫學教研及臨床服務上取得更多突破，為本地以至全球人類健康作出更大貢獻。

中大校長段崇智表示，李嘉誠及其基金會多年來一直不遺餘力支持醫療及教育發展，推動創新，惠澤苦困，受助人士及社群遍及全球。是次慷慨捐贈將為中大、本地以至區內的臨床及健康科學研究發展注入強大的動力，亦充分肯定了中大教研人員的成就。

位於威爾斯親王醫院的中大李嘉誠健康科學研究所，2007年獲李嘉誠捐款成立。過去10多年研究所發表了「無創性產前診斷技術」及早期癌症檢測等發現和發明。多名研究人員也先後獲得多個獎項，包括連續四年獲世界權威科學期刊《自然生物科技》選出「年度全球20位頂尖轉化研究科學家」及「未來科學大獎」等。

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記者：陳麗娜