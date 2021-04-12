【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決

▲ 陪審團開始退庭商議。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，法官今（12日）早完成引導陪審團，3男4女陪審團已退庭商議。法官於退庭前再度提醒陪審團，在考慮謀殺控罪時，需考慮涉案父親及繼母在作出引致女童死亡的行為時，是否有意圖對她造成身體嚴重傷害，否則則需考慮兩人是否誤殺罪成。若然陪審團連女童的死是否由兩人造成都無法肯定的話，則應裁定兩人謀殺及誤殺罪名均不成立。

法官今早繼續引導陪審團時指，陪審團需確定涉案父親及繼母在作出引致女童Z死亡的行為同時，有意圖對Z造成身體嚴重傷害，才可裁定兩人謀殺罪成。法官複述辯方所指，辯方曾列舉多個行為，以證兩人並沒有意圖對Z造成身體嚴重傷害，包括繼母每天為Z處理傷口、父親於Z暈倒當天非常焦急地引領救護員入內，以及兩人對Z將來有所計劃等。

法官又指雖然繼母聲稱的抑鬱症及壓力，並非辯護理由，但陪審團在考慮繼母有否犯案意圖時，仍需將之考慮在內。但法官強調，即使陪審團認為繼母沒有任何精神問題，亦不能直接裁定她有犯案意圖，仍需考慮其他證據。

法官續指，若然陪審團確認兩被告在作出引致Z死亡的行為時，有意圖對Z造成身體嚴重傷害，即應裁定兩人謀殺罪成，否則則需考慮兩人的誤殺罪名是否成立。但若陪審團連Z的死亡是否由兩被告造成都無法肯定的話，則應裁定兩被告謀殺及誤殺罪名均不成立。

至於涉案繼外婆，法官指她面對共4項殘暴對待兒童罪，而陪審團需獨立考慮每項控罪。法官引述辯方所指，繼外婆逗留在家中的時間有限，而主要照顧小朋友的人是繼母，當父親及繼母跟小朋友玩「飛高高」和「扮超人」時，繼外婆並不在場。

法官又引述辯方指，針對繼外婆虐打兩兄妹的證據並不清晰，即使繼外婆曾打兩兄妹，亦未達致犯案的程度。

法官最後指，陪審團雖然身負重要責任，但他們亦只是普通人，他們應在商議期間，跟其他陪審員分享他們的人生經驗和運用常識，並集中討論控方需要證明的事情。法官又籲陪審團需保持開放的態度，陪審員之間必然會出現討論和辯論，當中或有人會被說服。

法官指最好當然是陪審團達致一致裁決，但若然無法達致一致裁決，法庭亦接受6比1或5比2的大比數裁決。

法官完成引導陪審團，陪審團於今早11時20分起退庭商議。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝