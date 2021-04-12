【求子辛酸】袁詠儀計準時間姿勢歷人工受孕辛酸　「靚靚」遺憾未能為魔童添弟妹

▲ 「靚靚」袁詠儀剖白備孕辛酸，遺憾未能為魔童添弟妹。

同為49歲的「靚靚」袁詠儀與張智霖結婚20載，育有14歲兒子張慕童（魔童），靚靚在10日（上周六）播出的TVB節目《日日媽媽聲》中，透露一直渴望生多個，試盡所有備孕方法包括計體溫、計日子，甚至造人姿勢等，可是肚皮一直無聲氣。數年後她接受人工受孕，卻屢次換來失望，成為遺憾。

新節目《日日媽媽聲》由余安安、陳凱琳和羅敏莊擔任主持，首集嘉賓請來袁詠儀分享備孕經歷。為了做好備孕工夫，靚靚特地戒煙3個月後才開始造人，為了生B她可以去到幾盡？

計體溫、計日子啦、姿勢啦……我當時個諗法就係『嚟啦嚟啦，快啲嚟快啲嚟，baby快啲嚟媽咪度。』係要好集中嘅。

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配合造人姿勢誕下魔童

她被追問如何以姿勢配合，她笑言已忘記過程的姿勢，但之後的姿勢就是要倒轉個人，好讓精子逗留體內久一點。

▲ 一家三口顏值相當高。（IG圖片）

靚靚與Chilam嘗試幾個月後，當他們以為沒有動靜時，小生命卻已悄悄來到，那個就是魔童。不久之後，當年35歲的靚靚已準備追第二胎，因自己有3兄妹，她排第二，雖然會打架、吵架，但兄妹情深，她希望為魔童添個弟妹，將來發生問題可以一起處理。

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漫長等待後換來醫生一句Sorry

靚靚繼續用盡所有方法去備孕，但一直都沒有好消息，「我唔記得咗自己已經35歲」，斷斷續續試過幾年後，靚靚尋求人工受孕，她坦言打針固然是痛，但植入胚胎後等待結果的過程，才是最煎熬。

等嘅過程好無奈，然後醫生話俾你聽Sorry呀，唔係Sorry嗰一下唔開心，而係你等嘅時候咩都做唔到，而結果又唔得，呢樣係自己覺得最唔舒服。

她強調自己並非不開心，因她認為有否小朋友是命中注定，只是她不能讓自己再經歷這種情緒，「所以我就試埋呢次就夠喇。」

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未能懷上第二胎成為靚靚的遺憾，「我放棄咗之後就無諗喇。」靚靚現常呼籲朋友有仔趁嫩生，明白現今很多女性都是能幹，不希望放棄事業黃金期去生仔，直到年事已高才去追仔，「其實就係耗掉你以前嘅卵子。」

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責任編輯︰林綺玲