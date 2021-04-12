【生命鬥士】吳少芳半生抗病從不氣餒　好友鄭秀文：在她身上得到好大啟發【有片】

▲ 吳少芳的正能量亦影響了鄭秀文。

Face To Face成員吳少芳當年因意外致四肢癱瘓，從此就過着輪椅代步的生活，努力過活的吳少芳，惜今日家人在其社交平台公布了她不幸離世的消息，終年54歲。

吳少芳（Jodi）及蔡惠玲（Connie）於1990年組成女子組合Face To Face，可是92年Jodi遇上嚴重車禍，令她全身癱瘓，需依賴輪椅生活。

【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲 fb專頁：Jodi已經回到天家

▲ 歌手吳少芳不幸離死。（經濟日報圖片）

半生抗病不氣餒

Jodi意外後在家中生活6年，事事要年邁父母照顧，令Jodi感覺難受，1998年她曾毅然搬出去過獨立生活，聘工人24小時照顧，成功證明自己可以有獨立生活能力。

吳少芳曾接受《經濟日報》訪問，稱在友人協助下，安裝電腦及適當的設備，以稍能微動的兩隻左手手指，成功開拓她的新世界：以fb交友、作曲作詞，更策劃外遊行程、設計自己的家居。

充滿生命力的Jodi，沒有因殘障困於電動輪椅內，在家人的支持下，他們一起四處遊歷開闊眼界，她曾籌劃與家人完成39天橫越三大洲、以及19天紐西蘭南北島的旅程，一手包辦設計行程至訂機票酒店，飛到歐、美及亞洲多國，留下不少快樂回憶。

▲ 鄭秀文受Jodi正能量啟發。

鄭秀文多次支持好友

喜歡唱歌的Jodi，因車禍傷及肺部和聲帶，失去了甜美聲線，導致她的聲音「高不成低不就」，但之後她卻發現，原來自己可唱和音，因而找到另一種樂趣，更曾多次在中環街頭唱歌。

可是癱瘓的身軀，伴隨不少疾病，包括因要插喉導致尿道炎、抵抗力也較差等。

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Jodi早明白病痛有機會令自己離開，2017年時已為人生作了多首歌，其中一首《記住我》，道盡她的心聲。

當中歌詞如「 在有生一天，要精彩不要枉過，在愛中高歌 我吶喊請聽聽我，活過這輩子，有多少坎坷，也不摧毀我，如像上課，下一世更懂得怎過…...」如Jodi記下人生之歌。

全癱女歌手吳少芳 視不幸為平常活出精彩人生【有片】

▲ Jodi生前熱愛唱歌。（經濟日報圖片）

Sammi：在她身上得到好大啟發

Jodi跟鄭秀文因參加同屆新秀而結緣，Jodi因車禍離開娛樂圈，但多年來Sammi都有聯絡Jodi，Jodi曾為「恩光成長中心」寫歌籌款，雖感自己不是基督徒，但亦冒昧邀請鄭秀文獻聲，Sammi知道後亦一口答應。

19年Sammi開演唱會，便邀Jodi踏上紅館舞台擔任嘉賓，二人合唱更激動落淚。當時Sammi在台上說：「她真的好鍾意唱歌，常同朋友上街busking，我都在她身上得到好大啟發，她的不放棄、不斷奮鬥，其實充滿正能量。你今晚出現，給了我們好多正面訊息。」