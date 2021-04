【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園

▲ 張繼聰與謝安琪的細女張靖天生一頭鬈髮很可愛,影學生相表情鬼馬。

星爸媽張繼聰與謝安琪的細女張靖(Karina,Kaka Ball)天生一頭鬈髮很可愛,日前在社交媒體就發布了Kaka Ball影學生相的鬼馬表情,4歲的她穿上校服擺足甫士。原來Kaka Ball與哥哥張瞻一樣入讀英基學校,她在英基幼稚園就讀,相差10歲的哥哥則已升上中學。

厭世臉影學生相

上周二(6日)以Kaka Ball名義開設的Instagram,上載了兩張她影學生相的花絮照片,寫道「Who says I have to smile for my year book photo?」表示影紀念冊照片不一定要笑,只見Kaka Ball翹起雙手及雙腳,如模特兒般擺出一副厭世表情,看來很有性格。

另一張相則是甜美風格,Kaka Ball一臉乖學生的樣子,對著鏡頭微笑。她穿上印有「ESF英基」校徽的校服,紅色上衣配襯杏色短裙,與哥哥同讀英基學校。有網民大讚「妹妹好可愛」、「實在好鍾意呢個帶點不羈嘅個性髮型」。

今年6月迎來14歲的張瞻在英基屬下私營獨立學校啓新書院(Renaissance College)就讀,校舍位於馬鞍山,妹妹Kaka Ball則在英基其中一所國際幼稚園讀書。

英基幼小高一條龍

英基學校協會(ESF)轄下共有22間學校,包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙,2021/22年度學費由$77,000至$100,000不等,視乎所屬學校而定。每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請。

英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策,入讀英基國際幼稚園K1,而又適合接受主流英語教育的學生,保證升讀英基的小學,其後升讀中學,等同保證在英基從K1直至第13班(Year 13),接受共15年教育。但此入學政策不適用於特殊教育需要(SEN)學生。

在報讀K1時需接受入學評估,入讀後毋須額外接受升小評估,只須於獲分發學位前由小學老師進行評估。學校會與申請學生及家長會面45分鐘,透過遊戲及傾談觀察學生的英語能力,以及了解其家庭背景等。

50萬債券優先獲K1面試

此外,英基推出幼稚園50萬債券計劃,費用與英基的「個人提名權計劃」相同,持有人的子女保證優先獲得英基幼稚園K1面試機會。如接受學位,在修畢K2班課程後,而適合接受主流教育,便可直升英基屬下小學,屆時債券會轉換為個人提名權。

因智新書院或啓新書院的「個人提名權計劃」費用為40萬港元,如家長選擇讓子女入讀這兩間學校,則可獲退還10萬港元。

