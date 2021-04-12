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【藐視法庭】涉騷擾死因庭證人被控刑事藐視法庭　「lunch哥」准押後待法援上訴

社會 13:28 2021/04/12

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案件在高等法院審理。（資料圖片）

「lunch哥」及1名女子涉於死因裁判法庭外騷擾證人，被律政司以刑事藐視法庭指控，案件今（12日）於高等法院作指示聆訊。兩人今沒有代表律師，「lunch哥」表示將就法援被拒申請提出上訴，要求押後案件，另1名女答辯人則表示將承認指控，法官將案件押後至8月2日再處理。

申請人律政司司長；答辯人李國永，人稱「lunch哥」及賴瑞英。

兩名答辯人均沒有代表律師，李表示申請法援被拒，將於6月24日於高院申請上訴。法官陳慶偉問及若上訴被駁回將如何處理，李的父親於庭上表示兒子患自閉症及過度活躍症，不知這點能否協助兒子。

法官表示不知道李承認指控與否，但提醒若經審訊後而非其預期結果，須顧及刑罰及訟費，著李要想清楚，強調不會干涉其決定。法官著李細看涉事4段片段，內容涉及李於死因裁判法庭外，李涉以粗言穢語侮辱證人，涉嫌妨礙司法公正，構成藐視法庭。

李父則認為事發不超過5分鐘，「搞到咁大件事，小事化大」。法官則指不是小事一樁，妨礙司法公正若經審訊後，最高可被判監7年，法官強調案件現時於高等法院處理。

律政司一方則反對押後案件，認為於呈交文件階段時答辯人沒有提出有關問題，而於申請法援被拒後，仍有足夠時間聘請律師。

法官則提醒李氏父子本並非小事一樁，著兩人須認真處理，押後案件至8月2日再處理。

另一名答辯人則表示會承認指控，法官提醒她於押後期間細閱指控文件，屆時再作處理。法官並提醒傳媒，本案已頒下命令，傳媒不能報道涉案證人名字及身分。

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記者：林育慧

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