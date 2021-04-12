【擅看系統】涉擅登入電腦系統偷看兒子升中派位成績　教局主任否認10項不誠實取用電腦罪

▲ 被告彭偉傑到庭。（林宇翔攝）

58歲教育局教育主任涉登入教育局電腦系統，偷看兒子升中派位校內成績，被廉署控以10項不誠實使用電腦罪。涉案教育主任否認控罪，今（12日）於觀塘裁判法院受審。控辯雙方承認事實指被告10次登入「中一學位分配系統」數據庫，取閱其兒子及其他同校學生資料。被告當時上司供稱，被告只負責系統管理及遲來申請人的學位分配，教育局內部亦會定期傳閱內部守則，提醒員工避免利益衝突；今午續審。

被告彭偉傑（58歲）案發時為教育局教育主任，早前否認10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。

控罪指，被告於2016年8月15日至2017年9月18日期間，先後共10次在香港取用電腦，即教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。

控辯雙方承認事實指，被告自1996年就職教育署，即教育局前身，後於2014年10月21日調到學位分配組及任職署理教育主任，及至2016年7月19日，被告升任為教育主任。

承認事實續指，被告兒子X就讀藍田某間小學，該小學將X小五下學期及小六上下學期的成績呈分教育局，用作中一派位，被告於案發時間曾分別10次登入「中一學位分配系統」數據庫，取閱X及其他同校學生的資料；被告家中個人電腦亦存有上述系統資料。

▲ 證人雷海明。（林宇翔攝）

教育局高級教育主任雷海明，自2016年起調任學位分配組，為被告的直屬上司，現處於退休前休假中。雷供稱，被告主要職責是負責開發及管理收集學生資料的系統，亦負責分析及整理數據，確保資料正確。

雷續供稱，學位分配組職責範圍包括中學學位分配辦法，簡稱中一派位，而被告僅負責處理遲來申請人的學位分配，即學校在自行分配學位及教育局統一派位後，將學校剩餘學位分配。雷指被告另負責處理執法部門查詢資料的部分。

雷又供稱，學位分配組會定時內部傳閱通告或指引，包括員工品行守則及政府保安守則，以及每年5月中傳閱1份處理學位分配及資料的內部守則，提醒員工避免利益衝突。聆訊今午續審。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌