【奪命座椅】彎腰拾手機遭戲院座椅夾頸　24歲爸爸腦缺氧離世遺妻兒

▲ 24歲爸爸在戲院彎腰拾手機，結果遭座椅夾頸喪命。

英國伯明翰發生罕見意外，2018年3月，一名24歲男子在戲院俯身拾起鑰匙和手機時，被卡在腳踏及座椅底部之間，最終因腦缺氧而喪命，案件將延至今年7月20日進行判決。

綜合外媒報道，事發於2018年3月9日，24歲男子Ateeq Rafiq與妻子Ayesha Sardar一起在伯明翰Star City的Vue戲院看電影，並購買了黃金級（gold class）豪華座位，坐的是電動座椅，可讓人舒服地躺下看電影。散場時，Ateeq Rafiq懷疑鑰匙和手機跌在座位下面，遂俯身尋找。豈料，當他把頭伸到座椅下面，腳踏突然收起並夾著頸部，令他驚慌失措。

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妻子嘗試舉起腳踏但不成功，遂向在場工作人員求救，惟花了15分鐘也無法把他救出，臉色變藍。Ateeq Rafiq頭部受傷，脫困後，由救護員送往醫院搶救。救治一星期後，最終他因腦部缺氧，同年3月16日離世，遺下妻子和女兒。

英國衞生安全和管理局（Health and Safety Executive）調查指，涉事電動座椅少了1根鐵，因而無法拉起腳踏，當時壓在Ateeq Rafiq身上的重力為750公斤。機械工程專家Charles Stephens Simmons-Jacobs發現，涉事影院有52個座位，其中8張座椅的腳踏均無法拉起。陪審團於2019年裁定，座椅缺乏全面檢查，如果以正確安裝及維護，Ateeq Rafiq就不會死。

Vue娛樂有限公司（Vue Entertainment Ltd）4月6日承認兩項指控，包括未能確保死者健康和安全，以及未對電動椅作適當的使用風險評估，案件延至7月20日宣判。

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責任編輯：羅嘉欣