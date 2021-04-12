  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (週一) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奪命座椅】彎腰拾手機遭戲院座椅夾頸　24歲爸爸腦缺氧離世遺妻兒

健康 16:15 2021/04/12

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

24歲爸爸在戲院彎腰拾手機，結果遭座椅夾頸喪命。

英國伯明翰發生罕見意外，2018年3月，一名24歲男子在戲院俯身拾起鑰匙和手機時，被卡在腳踏及座椅底部之間，最終因腦缺氧而喪命，案件將延至今年7月20日進行判決。

綜合外媒報道，事發於2018年3月9日，24歲男子Ateeq Rafiq與妻子Ayesha Sardar一起在伯明翰Star City的Vue戲院看電影，並購買了黃金級（gold class）豪華座位，坐的是電動座椅，可讓人舒服地躺下看電影。散場時，Ateeq Rafiq懷疑鑰匙和手機跌在座位下面，遂俯身尋找。豈料，當他把頭伸到座椅下面，腳踏突然收起並夾著頸部，令他驚慌失措。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

妻子嘗試舉起腳踏但不成功，遂向在場工作人員求救，惟花了15分鐘也無法把他救出，臉色變藍。Ateeq Rafiq頭部受傷，脫困後，由救護員送往醫院搶救。救治一星期後，最終他因腦部缺氧，同年3月16日離世，遺下妻子和女兒。

英國衞生安全和管理局（Health and Safety Executive）調查指，涉事電動座椅少了1根鐵，因而無法拉起腳踏，當時壓在Ateeq Rafiq身上的重力為750公斤。機械工程專家Charles Stephens Simmons-Jacobs發現，涉事影院有52個座位，其中8張座椅的腳踏均無法拉起。陪審團於2019年裁定，座椅缺乏全面檢查，如果以正確安裝及維護，Ateeq Rafiq就不會死。

Vue娛樂有限公司（Vue Entertainment Ltd）4月6日承認兩項指控，包括未能確保死者健康和安全，以及未對電動椅作適當的使用風險評估，案件延至7月20日宣判。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【恐怖意外】懶理手機玻璃貼碎裂照用　慳家女碎片插入骨致增生神經瘤
12:56 2021/04/08
【恐怖意外】懶理手機玻璃貼碎裂照用　慳家女碎片插入骨致增生神經瘤
【險象環生】屯門少女過馬路突然有車衝燈　貨車司機及時響咹挽救途人一命
15:54 2021/04/08
【險象環生】屯門少女過馬路突然有車衝燈　貨車司機及時響咹挽救途人一命
【邋遢鄰居】樓下單位臭氣沖天湧蟑螂大軍　女住戶崩潰：爬到我家樓梯了
12:33 2021/04/10
【邋遢鄰居】樓下單位臭氣沖天湧蟑螂大軍　女住戶崩潰：爬到我家樓梯了
健康問題 食用安全 意外事故 電影院 伯明翰 英國

最高瀏覽

【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
18:24 2021/04/11
【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家
今日 09:55
【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家
【老妻少夫】58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉　為變年輕整容成30歲少婦恩愛廿載
16:41 2021/04/11
【老妻少夫】58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉　為變年輕整容成30歲少婦恩愛廿載