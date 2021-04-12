【最強反派】拍《A計劃》一拳即打傷成龍　67歲狄威近照曝光風采不減當年

▲ 67歲的狄威近照曝光。

由邵氏功夫片及李小龍電影的帶動下，令70年代中至90年代初成為香港動作片的黃金時期，當年湧現不少知名武打明星，比如洪金寶、成龍、元彪、李連杰、甄子丹等，不過男主角身手再好，也要有強勁的對手才能相得益彰，狄威堪稱當中最強的動作片反派之一。

不過狄威早已息影多年，影迷難再看到他的演出，不詔近日網上流傳他的近照，只見已67歲的狄威大哥身型依然健碩，難怪被網民讚賞「老當益壯帥氣不減當年」。

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由台灣打到香港

其實狄威是台灣人，近日一名網友於facebook專頁「爆廢1公社」發帖文分享狄威的近照，寫道：「5-6年級生應該不會忘記這位武打演員（狄威），在成龍跟洪金寶的電影裡面飾演的反派角色武打演員，但是大家可能不知道（狄威）他是正港的台灣屏東人！」

網民不但大讚67歲的狄威風采不減當年，網友紛紛留言大讚「我超喜歡他的，羅三炮」、「我還以為他是香港人」、「那時期，台灣演員去香港的還不少」、「好小子裡面的拳王」、「他的武打動作相當漂亮」。此外，更大數他的威水史。

其實本名涂吉龍的狄威出生於台灣南部的屏東縣，初中開始習八極拳及空手道，並於多次的搏擊賽勝出。後來，他在台灣服兵役獲得上尉軍階，並於軍中教授格鬥技。

至1975年，狄威和邵氏兄弟簽約，並且移居香港。本來他的藝名叫屠龍，可是據傳當時在邵氏為武打明星、藝名有「龍」字的狄龍卻覺得，「屠龍」此名有「屠狄龍」的感覺，於是建議對方改名，於是藝名由屠龍改為現在的狄威。

後來狄威離開邵氏，在嘉禾的電影內常與當時最紅的武打門明星洪金寶、成龍、元彪合作，同時也拍嘉禾以外的電影，比如甄子丹主演的《情逢敵手》、楊紫瓊的《皇家師姐》、李連杰主演《龍在天涯》等，成為80年代最強港產動作片反派。

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打爆成龍鼻樑

狄威曾拍過逾百套電影，當中最經典是於80年代初在電影《A計劃》演大反派羅三炮，他一人單挑成龍、洪金寶、元彪及火星，盡顯霸氣。

成龍曾於媒體訪問稱，拍《A計劃》壓軸大戰時，為讓戲劇效果更逼真要求狄威用真力打，可是成龍憶述稱：「結果他一拳就把我鼻樑打斷了。」影片更因此一度要停止拍攝。

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▲ 幾年前狄威接受日媒訪問。（影片截圖）

欣賞惠英紅楊紫瓊

可是香港動作電影在90年代中開始不如以前興盛，狄威亦在2015年回屏東縣內埔鄉定居，過著平淡的生活。

早年日本媒體曾赴台灣訪問狄威，他雖然已淡出電影圈不過依然很留意當影壇，他坦言早年看過甄子丹的演出，已有預感他會爆紅：「因為屬於他的時代到了。」

至於動作女演員方面，他頗欣賞惠英紅和楊紫瓊：「惠英紅合作過太多次了，楊紫瓊是我徒弟。」對於徒弟已成身為國際明星，狄威很替對方開心，但表示不會因為對方紅了便去打攪。

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