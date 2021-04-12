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【Live at Alberose】張敬軒無預警IG開騷　邀林家謙+馮允謙逾3千呎豪宅合唱【有片】

娛樂 17:12 2021/04/12

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張敬軒在家中開騷宣傳新歌。

張敬軒全新廣東作品《Sweet Escape》MV今日（12日）推出，並於昨晚凌晨12時首播。

為了宣傳新歌，軒仔於MV首播前十分鐘開IG Live，為新歌預熱兼與歌迷互動一番，隨後便齊齊欣賞MV。MV播完後，軒仔貫徹其「你估我唔到」的風格，再為歌迷送上驚喜，來一個無預警的線上音樂會《Live at Alberose》，更邀來林家謙及馮允謙（Jay）合作。

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原本在車廂內進行IG Live的軒仔突然下車，走到他所住的大宅，並推開大門，音樂會正式開始。

軒仔走進玄關位置先唱出官方歌迷會主題曲《懷舊情人》，然後便走到佈滿燈泡的花園與嘉賓Jay合唱《無城有愛》。

唱畢後，Jay立即大讚花園的佈置浪漫感十足，軒仔亦透露找Jay任嘉賓的原因，「因為我很喜歡聽你唱歌，這個人很痴線，很有passion，希望在不久的將來可以唱到你寫的歌。」Jay回應，「我不會放棄！我都希望你可以唱我寫的歌。」隨後Jay便唱出《遠在眼前》。

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與Jay分別後，軒仔沿着長廊穿過客廳，坐在鋼琴前的另一嘉賓林家謙便演繹他的作品《假以時日》，林家謙問軒仔：「你平時都是這麼黑嗎？」反應甚快的軒仔立即接上，「你指我的臉嗎？」此時林家謙才解說他是問燈光的光度，十分搞笑。

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說到二人撞樣，軒仔也承認，「某些角度有點似。」當二人合唱《時光倒流一句話》前，軒仔立即拿出一早預備好的金絲眼鏡並戴上，更說：「我們不可以令廣大覺得我們似樣的朋友失望。」認真鬼馬。

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合唱過後，軒仔穿過飯廳來到禱告位唱出《形影不離》，最後以《Sweet Escape》一曲為約一小時的音樂會作結。雖然深夜開Live，但IG及Facebook的觀看人數合共高達萬人，軒仔完成後表示已經26小時不眠不休，希望一眾歌迷會喜歡今次送上的驚喜禮物。

百年歷史建築

軒仔現居的薄扶林的大宅，是具有近百年歷史的玫瑰村（Old Alberose），據知實用面積約3,700呎，於1926年落成，仍然保留著當年的華麗，一切有賴於1955年購下此物業的香港大學，以及17年9月遷入的軒仔悉心保育。

張敬軒愛貓亦曾在此大屋留影。（取自IG）

軒仔的大宅被列為二級歷史建築、近百年歷史之薄扶林家居Old Alberose（玫瑰村），家中擺放了很多古董傢俬，之前拍音樂特輯已曾曝光。

而今次網上騷所見，軒仔豪宅改動不大，但其家中花園似是首次用來開live，令粉絲可再多欣賞此歷史建築物。

同場加映：林二汶專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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