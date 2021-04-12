【疫苗氣泡】林鄭月娥：食肆員工完成疫苗及食客已打首針　限桌令放寬至8人及營業至凌晨2時　強制使用安心出行

▲ 林鄭月娥指食客必須使用安心出行。

本港疫情似有緩和之勢，一系列的防疫措施則即將於本周三（14日）屆滿，行政長官林鄭月娥今日（12日）下午公布最新安排。

林鄭月娥指出今日已經是連續3日衞生防護中心沒有舉行疫情記者會，即是沒有本地不明源頭的確診個案，認為是非常好的跡象，去年11月下旬的第四波疫情至今，疫情明顯受控，過去14日平均每日有兩宗本地個案，源頭不明是每日0.7宗，數字是非常之低。

至於在外防輸入個案方面，過去4個月都成功阻截了變種病毒流入社區，而留院病人也持續減少，大部分人情況穩定，本地個案已經大幅下降，現時主要是輸入個案，她表示本港新冠病毒檢測、追蹤個案及密切接觸者以及檢疫能力大大提升，第4波疫情更進行了36次封區強制檢測、29次大廈突擊檢查。她指出香港的疫苗接種率須有待提升，昨日逾57萬人接種疫苗，預料完成了接種疫苗後，將來可享有出行的便利。

她提出「抗疫有新路向」共有4方面，包括逐步有序回復常態、避免一刀切暫停活動、全港市民需要參與抗疫工作，包括檢測及接種疫苗。以「疫苗氣泡」為基礎調整社交距離措施，即要完成接種兩劑疫苗及14天後產生抗體。舉例食肆方面，員工每隔14日接受檢測，如果所有員工已經接種第一劑疫苗，所有顧客必須使用安心出行，不可以「寫紙仔」，才容許放寬營業限制，可以由每桌4人提升至6人，堂食可以由晚上6時延長至午夜12時。

至於第二階段時，所有員工已完成兩劑，所有顧客已完成第一劑疫苗並使用安心出行，每桌人數可提升至8人、進一步是宴會人數可大幅提升至100人，堂食時間可延長至凌晨2時。

林鄭又指出，進一步的情況如果員工全部已經完成兩劑疫苗，而且只接待完成兩劑疫苗的顧客，每桌人數可以提升至12人，希望一方面可以提供營業處所的路線圖。

至於目前仍要關閉的6類處所，包括酒吧、酒館、浴室、派對房間等，有沒有接種疫苗是否可以逐步恢復營業，酒吧及酒館是比較高風險的，建議酒吧、酒館要開放，要所有員工及所有顧客已接種第一劑疫苗，容許有限度重新開放營業，實施8星期後再調整，就是所有員工及食客已經完成兩劑疫苗。

為了提供足夠的時間讓業界準備，以及復活節長假期後香港疫情會否反彈，一般需要審視14日，本周三屆滿的措施延長兩星期至4月28日為止。

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記者：伍瑋瑋