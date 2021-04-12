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【輸入個案】新增11宗輸入個案　2人檢出N501Y變種病毒分別由菲律賓及巴基斯坦抵港

社會 15:05 2021/04/12

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今日新增11宗輸入個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增13宗新冠朋炎確診個案，11宗輸入個案，當中2宗涉及帶有變種病毒N501Y；餘下2宗本地個案，均與早前確診個案有流行病學關連，包括一名14歲男生居屯門友愛邨愛暉樓第3座，就讀屯門順德聯誼總會譚伯羽中學，與早前確診個案同住於32室單位。詳情請見【下一頁

今日新增11宗輸入個案，包括3名4月10日抵港的外傭，整體亦再檢出2宗帶有變種病毒N501Y，如下：

  • 第11,589宗：34歲女外傭，無病徵，4月10日乘搭CX906航班從菲律賓抵港
  • 第11,590宗：27歲男子，無病徵，4月10日乘搭EK384航班從巴基斯坦抵港

餘下9宗均無檢出變種病毒N501Y：

  • 第11,583宗：75歲男子，無病徵，3月23日乘搭EK384航班從巴基斯坦抵港，入住尖沙咀君怡酒店
  • 第11,584宗：44歲男子，無病徵，3月30日乘搭EK384航班從巴基斯坦抵港，入住葵涌香港荃灣帝盛酒店
  • 第11,585宗：34歲女外傭，無病徵，4月10日乘搭CX798航班從印尼抵港
  • 第11,586宗：47歲女外傭，無病徵，4月10日乘搭TR980航班從印尼抵港
  • 第11,587宗：1歲女童，無病徵，4月4日乘搭UK6395航班從印度抵港，入住北角華美達盛景酒店
  • 第11,591宗至第11,593宗、及第11,595宗：6歲至57歲女子，2人無病徵，另2人4月10日發病，4月4日乘搭UK6395航班從印度抵港，分別入住北角華美達盛景酒店、西營盤華美達海景酒店及西營盤ONEEIGHT-ONE酒店及服務式住宅

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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