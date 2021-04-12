【新冠疫苗】陳肇始指已開始規劃下一輪疫苗接種計劃　正研採購新一代疫苗會考慮其對新變種病毒保護力

▲ 行政長官林鄭月娥下午召開記者會。（陳國峰攝）

本港疫情持續，行政長官林鄭月娥、運房局局長陳帆、勞福局局長羅致光、食衞局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀今日（12日）下午召開記者會交代最新防疫措施。

林鄭月娥指，食肆員工完成疫苗及食客已打首針，限桌令可放寬至8人，而營業時候亦可延至凌晨2時。詳情即看：【下一頁】

食衞局局長陳肇始指出，疫苗接種是目前全球抗疫工作的重點，全球220個國家中只有14個未開始打針，大部分國家面對的挑戰是爭奪足夠疫苗的需要，而香港的情況是比較理想，因本港採購的疫苗是足夠全港市民接種。

她表示，已開始規劃明年下一輪疫苗接種計劃，正研究會採購新一代疫苗，以有更好的保護效能。鑑於變種病毒株在全球肆虐，疫苗對於新的變種病毒的保護力會是以後認可及選購新冠疫苗的考慮，港府會與不同疫苗供應商商討，以配合下一輪新冠疫苗接種計劃。

她又指，疫苗接種計劃開始至今，當局已為市民接種約83萬劑新冠疫苗，當中58萬劑是第一針，而25萬劑是第二針，已完成打針的市民會成為第一批受惠「疫苗氣泡」一連串的放寬措施。

另外，衞生署會繼續與專家監測疫苗的安全，包括會參考世衞的指引及作出主動監測等。而呈報個案上，專家委會員亦會審視現有個案及過往的數據，目前為止，死亡個案中與疫苗接種計劃是沒有直接的因果關係，而審視報案包括心血管病等亦是沒有發現有不尋常的關係。

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記者：郭詩詩