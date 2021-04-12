【疫苗氣泡】完成接種疫苗人士須快速病毒測試呈陰性　可獲放寬探訪院舍

▲ 新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（12日）公布最新防疫措施安排，包括院舍探訪安排等。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（12日）公布最新防疫措施安排，未來將會以「疫苗氣泡」為抗疫基礎以調整社交距離措施，完成疫苗接種人士（即接種2劑疫苗和14天後讓抗體產生），可獲放寛公院病人及安老院舍院友探訪、宗教活動、婚禮、公司周年會議等的人數或場地限制；本地旅行團。

她又指，相關政策局將與業界聯繫，稍後公布具體細節，包括因身體狀況不能接種疫苗的另外安排、以疫苗接種替代進行每14天一次的病毒檢測、便利處所營運者檢查疫苗接種紀錄的技術。

勞福局局長羅致光補充指，完成疫苗接種人士同時在快速病毒測試呈陰性結果，就可進行探訪院舍；至於院友親友未能完成疫苗注射，亦可利用探訪前72小時核酸檢測陰性結果取代注射，但仍要在探訪前的快速病測試呈陰性才獲探訪，當局正與社署和業界商討細節。

至於院舍自去年7月起，已完成5輪自願檢測和12次強制檢測，共錄得42名員工和137名院友確診，他指，院友防感染工作仍要十分謹慎，極力鼓勵所有院舍員工注射疫苗，由於現時疫苗接種率非常低，會密切留意科學證據，才決定是否可以豁免完成疫苗接種的院舍員工強制檢測的安排。

最新29間疫苗接種中心：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙