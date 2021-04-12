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【公務員】政府預留2.46億元獎公僕旅行　聶德權：公務員不分晝夜參與抗疫冀得到肯定

政治 15:21 2021/04/12

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聶德權出席立法會財委會特別會議。

政府預留2.46億元獎勵長期服務而表現優良的現職公務員旅行，一名親友可同行，最多可獲5.5萬元資助。公務員事務局局長聶德權表示，相關獎勵計劃實施多時，今年預算款項較多是因為在上一個財政年度很多獲獎勵的公務員受疫情影響未能享有，實際開支較少，所以預留多些錢。他強調，疫情期間公務員不分晝夜參與抗疫工作，希望得到肯定。

立法會財委會特別會議上，多位立法會議員關注資助公務員旅遊計劃，認為現時尚未能外遊，經濟亦尚未復蘇，疫情期間公務員亦較有保障，建議政府檢討相關獎勵計劃，或以其他較「慳錢」的方式進行獎勵，以符合當前的經濟和社會環境。

聶德權承認，公務員疫情期間較有保障是事實，亦明白疫情下大家對這個嘉獎方法有看法，但希望大家理解，公務員在疫情期間不分晝夜參與抗疫工作，希望得到肯定，又強調計劃是以實報實銷的方式進行，如果沒有用到就不會報銷，他稱，會密切留意，如到時因疫情未能用到，會再檢視用什麽方式處理。

另外，聶德權稱，已收到絕大部分公務員簽署聲明，表示擁護《基本法》，效忠香港特區，涉及約17萬人，截至本月1日，有129名公務員不理會、拒絕簽署或拒絕交回聲明，相關部門已去信要求解釋，並收回部分人的回覆。

他續指，對於未簽署或未交回聲明的人員，當局會按情況，根據《公務人員（管理）命令》，基於公眾利益，著令他們離開公務員隊伍，當局提供機會讓涉事人申訴，如果涉及公務員敍用委員會的職權範圍，將會徵詢意見，強調當局會嚴肅快速跟進個案。

聶德權又指，有26名公務員涉嫌參與反修例非法活動被捕，正接受調查或被起訴，全部人已被停職。當中部分人在試用期間已被中止職務，5人被定罪，至於被起訴者只能支取一半薪金。

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記者：林曉君

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