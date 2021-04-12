【通關安排】港府研已完成疫苗接種者可參與旅遊氣泡　低風險地區抵港人士檢疫期可減至7天

▲ 港府研已完成疫苗接種者可參與旅遊氣泡，低風險地區抵港人士檢疫期可減至7天

本港現時仍要求中國以外地區抵港人士均須入住酒店檢疫21天，行政長官林鄭月娥今（12日）宣布，從低風險及中風險地區抵港人士檢疫期可減至7至14天。

林鄭月娥表示，低風險地區已完成接種疫苗抵港人士，包括新加坡，澳洲，新西蘭，可減檢疫期至7天或更少；而中風險地區已完成接種疫苗抵港者則可減至減至14天或更少。

港人出遊方面，林鄭月娥表示完成接種疫苗（2劑加14天）的港人可參與旅遊氣泡，或享由外國政府提供免檢疫期到海外的便利。林鄭月娥強調，入境新加坡須疫苗接種是港府要求而非新加坡提出，「因我們要提供誘因（讓市民接種）。」

港府亦計劃5月上旬解除禁英國班機來港，但相關人士仍須接受檢測及檢疫21天。食衞局局長陳肇始表示，去年7月起，衞生署已按熔斷機制禁止相關航班或航線來往香港24次；陳肇始指為進一步杜截輸入個案，港府將進一步收緊熔斷機制，即7日內同一地區來港的航班，如有一定數目人確診變種病毒，將禁止所有由該地區航班來港14天。

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記者：鄧凱文