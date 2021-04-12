  • 27°C
香港時間 : 2021412日 (週一) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關安排】港府研已完成疫苗接種者可參與旅遊氣泡　低風險地區抵港人士檢疫期可減至7天

社會 16:43 2021/04/12

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府研已完成疫苗接種者可參與旅遊氣泡，低風險地區抵港人士檢疫期可減至7天

本港現時仍要求中國以外地區抵港人士均須入住酒店檢疫21天，行政長官林鄭月娥今（12日）宣布，從低風險及中風險地區抵港人士檢疫期可減至7至14天。

林鄭月娥表示，低風險地區已完成接種疫苗抵港人士，包括新加坡，澳洲，新西蘭，可減檢疫期至7天或更少；而中風險地區已完成接種疫苗抵港者則可減至減至14天或更少。

港人出遊方面，林鄭月娥表示完成接種疫苗（2劑加14天）的港人可參與旅遊氣泡，或享由外國政府提供免檢疫期到海外的便利。林鄭月娥強調，入境新加坡須疫苗接種是港府要求而非新加坡提出，「因我們要提供誘因（讓市民接種）。」

港府亦計劃5月上旬解除禁英國班機來港，但相關人士仍須接受檢測及檢疫21天。食衞局局長陳肇始表示，去年7月起，衞生署已按熔斷機制禁止相關航班或航線來往香港24次；陳肇始指為進一步杜截輸入個案，港府將進一步收緊熔斷機制，即7日內同一地區來港的航班，如有一定數目人確診變種病毒，將禁止所有由該地區航班來港14天。　

點擊即看本港29間疫苗中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 香港 記者

最高瀏覽

【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
18:24 2021/04/11
【兩台大戰】曾志偉邀姜濤上TVB被拒　專心做好節目質素：換回觀眾對無綫信心
【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家
今日 09:55
【生命鬥士】癱瘓歌手吳少芳離世終年54歲　fb專頁：Jodi已經回到天家
【老妻少夫】58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉　為變年輕整容成30歲少婦恩愛廿載
16:41 2021/04/11
【老妻少夫】58歲寡婦甜嫁26歲小鮮肉　為變年輕整容成30歲少婦恩愛廿載