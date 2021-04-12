【我們的音樂劇Reimagined】葉巧琳首度踩台板　Mischa表現獲羅敏莊大讚

▲ 葉巧琳首度參與音樂劇。

《我們的音樂劇Reimagined》由舞台劇劇場殿堂級人馬高世章策劃及擔任音樂總監，葉詠詩指揮的香港小交響樂團作現場演奏，並由羅敏莊（Mimi）、王耀祖、林澤群、邵美君、鄭君熾、溫卓妍、朱栢謙及葉巧琳（Mischa）擔綱演出。

▲ 葉巧琳與羅敏莊。

於音樂會內載歌載舞，演繹《雪狼湖》、《柯迪夫》、《仲夏夜之夢》、《城寨風情》及《一屋寶貝》等音樂劇內的歌曲作品。

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今次是Mischa首度參與舞台劇場，能夠獲得這次難得的機會，全因音樂會監製一直想找劇場新面孔參與其中， 然後看到Mischa早前在《全民造星III》中表現優秀，而且又是演藝學院聲樂系畢業，覺得很適合，所以便輾轉聯絡到Sony Music，邀請她加入。

▲ 葉巧琳練習照片。

相比起早前參與《全民造星III》決賽同樣需要現場表演，Mischa今次首度參與舞台劇場，她坦言好玩居多，並說道：「第一次戴咪試唱時會表現緊張，但之後感覺似玩，練習時大家興起會爆肚，不過都係玩，那一刻就會專注要拆招，要怎樣response（做反應），過程裡面學到好多。」

這次音樂會中的歌曲，包含了70年代至近年的作品，很多Mischa都未曾聽過，但幸好她出身自演藝學院主修聲樂，本身懂得睇譜，算是較快上手。這次音樂會只有一個半月的排練時間，十分趕急。

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Mischa要在台上載歌載舞，她也表示甚有難度，道：「因為要跳舞又要走位、拎咪，有時會手忙腳亂，好在Mimi一早已經告訴我，等我有心理準備。」

Mimi對此也笑言：「工作人員同她講好簡單行幾步，但其實真係好需要預備。」

▲ 葉巧琳首度參與舞台劇場。

Mimi又大讚Mischa，指對方雖然是首次參與劇場演出，但實力非凡，她說：「Mischa常說緊張但一點都不覺，實力好好，今次其實是重演，我們對上一次用三個月去排練，她就只有一個半月時間，對她不公平；她說自己是後輩，其實表現絕對不是後輩。」

資深舞台劇演員王耀祖也說：「今次係Mischa速成班，第一次做這類型演出，經歷一個月排練，不單只已記熟所有曲詞，同我們更打成一片，平時我們可能會爆肚玩佢，但她現在已經識得玩返轉頭，排練中不忘嘻哈，已經成為好好夥伴。」

▲ 《我們的音樂劇Reimagined》。

香港原創音樂劇音樂會《我們的音樂劇Reimagined》

日期： 2021年4月16日（星期五至六）晚上7時45分

2021年4月18日（星期日）下午2時45分

地點： 香港文化中心大劇院

票價： $480 / $380 / $280 / $180

門票現於城市售票網www.urbtix.hk 發售

信用卡電話購票：2111 5999

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