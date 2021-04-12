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【低碳生活】黃錦星40年後重遊舊地推低碳生活　中電能源環保主題樂園設「新派許願樹」

社會 19:20 2021/04/12

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黃錦星表示自己40年前曾到此地，究竟哪一個是黃錦星局長呢?

新冠疫情影響下，今年大埔林村許願節取消，想許願都有其他方法，而且十分環保！環境局局長黃錦星今日（12日）與中華電力主席毛嘉達及總裁蔣東強到林村附近新落成的中電E-Playground開，該處設「新派許願樹」，可以將願望掛在設有太陽能板的樹上。

中電 E-Playground 由中華電力和香港青年獎勵計劃(簡稱 AYP，前稱愛丁堡公爵獎勵計劃)，自2019 年起合作設計及興建， 是中電首創以電力工程、能源及環保為主題的室外遊樂園。設於遊樂園中央的「許願樹」，可以將願望寫在樹葉型的環保紙上，再掛於設有太陽能板的樹上。

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環境局局長黃錦星指自己有「三個願望」，包括希望AYP日後可以舉辦更多關於氣候變化的活動，培訓青年低碳轉型，亦希望年輕人可以從衣食住行四方面都做到低碳生活，最後是希望電力公司一同合力邁向碳中和。

他亦透露自己在40多年前、即當時17歲時，亦曾參加當年的愛丁堡公爵獎勵計劃之旅，挑戰章級活動，亦曾於同一林村營受訓，讓他從章級挑戰中吸取學習社會服務以至山藝情懷等，終身受益，今天舊地重遊，亦所見有感。 

中電E-Playground 建於大埔林村香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營內，由中電及香港青年獎勵計劃自2019 年起合作設計及興建，是為中學生而設的中電「校園工程師」教育項目新增活動「電力之旅」，學校及公眾人士都可預約參觀。

有興趣的中學可瀏覽中電「校園工程師」網頁，或致電 2678 6782 了解詳情和報名。公眾人士或團體亦可致電香港青年獎勵計劃 2627 2000 報名。

5000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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