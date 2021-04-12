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【爆竊提堂】沙田開槍案3男女涉爆竊提堂　中槍司機仍留院押後再訊

社會 15:49 2021/04/12

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沙田開槍事件涉案車輛。（曾耀輝攝）

1名男子上周四（8日）於吐露港公路駕駛私家車往沙田方向期間，疑不理會交通警截查，及後交通警開槍擊中司機肩膀。警方調查後，起訴司機及1男1女入屋犯法罪，女被告另涉販運危險藥物，今（12日）於粉嶺裁判法院提堂，控罪指3人涉爆竊電器鋪及盜去62部電話及8部平板電腦等，總值29.2萬元。3名被告今暫毋須答辯，中槍司機仍留院觀察，將於4月16日或出院日再訊，期間由警方看管；其餘2人則還押至6月7日再訊。

被告為吳文偉（46歲）、黃穎筠（40歲）及孔俊傑（45歲），吳及黃報稱無業，孔則報稱地盤工人。

3人同被控1項入屋犯法罪。控罪指，3人於2021年3月29日侵入粉嶺帝庭軒商場店舖「電器之家」，偷竊62部手提電話、8部平板電腦、1部手提電腦及3,000港元現金，總值港幣29.2萬港元。

黃另被控1項危險藥物的販運罪。控罪指她於2021年4月9日在天水圍天恩邨恩盈樓17樓梯間，非法販運危險藥物。

案件今提堂，孔仍留院觀察，故缺席聆訊，他將於4月16日或出院日再被押到法庭提訊，期間須由警方看管。

其餘兩名被告今暫毋須答辯，控方申請案件押後，以待警方進一步調查，控方反對兩人保釋。裁判官將案件押後6月7日再訊，期間2名被告須還押。

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記者：王仁昌

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