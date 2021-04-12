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【疫市筍工】逾1萬名旅遊從業員應徵到疫苗中心工作　主任職位競爭最大13人爭一位

社會 15:59 2021/04/12

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旅遊業界指，有逾1萬名旅遊從業員應徵到疫苗接種中心工作。（經濟日報資料圖片）

本港24間社區疫苗接種中心將設約2,000個短期職位，供導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機等從業員申請，月薪由1萬至4萬元不等，今日（12日）中午截止申請。計劃共收到超過1萬份應徵申請， 當中應徵登記員的人數最多，有近8,900人；惟中心主任一職競爭最大，在600人應徵下，平均13人爭一位。

「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」今日起安排應徵者進行面試，旅遊業界表示，已收到約10,373份申請，其中8,875人應徵登記員，約5.5人競爭一個職位；中心副主任職位則收到898份申請，近10人爭一位；而中心主任競爭最大，有600人應徵，即13人爭一位。

港府5月起於24間社區疫苗接種中心開設約2,000個短期職位，包括46名中心主任、92名助理主任及1,600名登記員，負責提供行政及接待等工作，每日工作13小時，即朝7半晚8半，每人月薪由1萬至4萬元不等，為期5個月。

旅遊業議會及業界組織已成立「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」，負責招聘工作，目標4月21日完成，獲聘者將於4月24日至30日進行帶薪培訓，5月1日正式開工，政府會為計劃補貼約200萬元行政、雜項等支出。

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記者：陳曉瑩

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