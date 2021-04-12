【師父有請】方力申陳自瑤齊講當年緋聞　小方認與鄧麗欣拍拖時約其他女生

▲ 小方與Yoyo談當年二人的緋聞。

《Master's Talk師父有請》第十集邀來「話題大物」馮盈盈、方力申（小方）和陳自瑤（YOYO）任嘉賓。盈盈入行至今都是非不斷，小方又屢惹緋聞，而Yoyo感情事亦常成焦點，三位話題人物各有感受。

盈盈坦言：「我不唔明為何那麼多（新聞），我每日會搜尋自己名字十次，擔心又有新聞出街，好像開六合彩看看今日哪些話題。」

她續稱：「但新聞多跟我日常生活分開兩件事，沒理由因此不出街食飯，會餓死。跟朋友正常社交，人食飯我食飯，餐廳那麼大，總是有八卦人周圍偷拍，報料人有錢收，最嬲是我沒份收，他們收萬多元分分鐘貴過我一集騷錢。」

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▲ 方力申、馮盈盈、陳自瑤亮相《師父有請》。

緋聞女友全屬女神

麥玲玲公開列出方力申歷年的緋聞女友，包括鍾欣潼、周勵淇、胡心諾、傅穎、周秀娜、何超蓮等，連嘉賓之一的YoYo都包括在內，因兩人合作拍《大細心》MV而傳出緋聞。

方力申和YoYo同時舉手發誓稱從沒拍過拖，2006年拍完MV幾乎沒見過面，小方說：「MV她錫了我面一啖，就傳緋聞，當時傳得太犀利，我本身不覺一回事，後來傳到連工都沒得開，廣告商說太多新聞不用我。」

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傳胡心諾主動交換電話

有指胡心諾曾主動問小方交換電話卻不果，小方承認不會經常與圈中女性交換聯絡，他說：「大家都知我拍過10年拖，別人問我如何對愛情保鮮，就是雙方遠離各方面引誘，世界有好多引誘，如交換電話有機會被引誘，最好便......」

盈盈和YoYo尖叫讚小方是絕種好男人，麥玲玲笑他傳統，Bob擰轉面難以接受。小方表示雖然不值得驕傲，但他稱在內地工作多年，從來沒遇過女演員敲門。



麥玲玲指藝人要紅命格一定要有是非，小方笑指YoYo一定會爆紅，因她在《萬千星輝頒獎典禮2020》中的「黑面」表情被瘋狂洗版。

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Yoyo澄清冇黑面

Bob稱自己用Whatsapp都經常見到Yoyo個經典黑面樣，每次講廢話時朋友就會傳來。YoYo傻笑：「我先澄清，我沒黑面，大家看回相片，我是沒黑面，塊面仲有『令』。表情只是淡然，沒黑面亦沒不悅，但大家解讀好多。」

Yoyo也指她有微笑，只是鏡頭影了她兩、三秒，也影不到她笑。小方指應該街訪幾位天真的小朋友，追問這個表情到底是生氣還是微笑，即時被身旁的YoYo打。

Yoyo說：「我估不到那一兩秒會那麼多話題性（大家話你是最佳視后！）多謝大家，我終於成為視后。」YoYo笑言因今次話題得到工作邀約，小方笑指一定是面膜廣告。

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方力申獲鄧麗欣信任

問到另一半的感覺，小方直言當初跟鄧麗欣拍拖，他跟女生單獨食飯機會少於5次，就算曾經出現第三者緋聞，他都信任，問完沒有就沒有。「不過她對我是問也不問，完全不care，這方面我頗欣賞她。」

至於YoYo表示：「你一是信任，信任了就不講這個話題，你講即代表不信任，再加上他回答的方式，就會令你亂想，有時想避免，寧願不要問。」

盈盈被問到每次食飯的男性都被起底均是有錢人，她說：「我想講只是有錢的想來搵我，我都冇計！」全場即時拍手，Bob大讚盈盈夠霸氣。

盈盈續稱：「認真，想認識我的朋友多數比我大少少年紀，事業上有少少成就，同年的反而沒有，可能覺得我好難接觸。我已經公開設了規矩，月入8千元以下才好找我，不想再被人話我是釣金龜，但現在找8000元以下好少，可能難搵過有錢人，希望有人可以介紹。」

麥玲玲叫小方追盈盈

小方笑盈盈下一次標題可能是「馮盈盈轉死性屋邨食茶餐廳」，而Bob亦叫盈盈不要口響響，盈盈繼續霸氣：「怕甚麼？我請回對方食飯，去同一間意大利餐廳！」她又指上次帳單是男方結帳，但卻沒拍到她也送了名牌絲巾做禮物！

麥玲玲叫小方考慮追馮盈盈，因小方命格是娶個年紀細好多的另一半，最少細八年，小方即時口窒，說：「我收入多過8000元少少，不過疫情下真係是過8000元。一對夫妻關係維繫得好，要女方欣賞男方，同我同年的總覺得我低能、看我不起，細個的就容易欣賞我！」