【備戰DSE】數學補習天王Gary分享計數機使用秘訣　KO MC卷只需一半時間  

▲ 數學補習天王Gary分享如何善用計算機。

選擇題有得揀，你以為容易？很多DSE考生偏偏就是數學卷MC題做得慢以及頻頻出錯失分。任教於AfterSchool的數學補習天王Gary，學生包括多間傳統名校學生，一矢中的地跟大家分享其專業心得：MC卷表現欠佳原因——無好好利用計數機！

正確使用計數機 加快做卷速度

每年DSE都會有三至五條代數題目，若然同學能夠純熟地運用計數機完成，可收快捷準確之效。與此同時，利用計數機去檢查答案，亦是把關的必然步驟。而近年題目經常出現大量未知數，令同學經過一翻計算後仍難以肯定自己的答案是否準確，這個時候就可以配合計數機程式，用代數去檢查。

盡用計數機功能

1. 計數機內置公式（Formula）

計數機內置公式眾多，當中大家最熟悉的通常是第一條，但其實頭五條公式都可以應用於DSE。例如 Formula 02可以幫大家快速計算Cosine Theorem 餘弦定理，免卻大家撳機所花的時間，同時可以減低繁瑣步驟帶來的失誤。



2. 計數機模式（Mode）



計數機除了有 Formula 之外，還有很多個不同的Mode，功能各異。例如Mode 2可以計算複數 Complex Number，而Mode 3則可以計算不同的進制。以上種種，都可以幫助同學輕鬆應付MC卷，縮短作答時間。



3. 計數機程式（Program）



除了計數機內置公式，同學們可以因應個別情況及需要，在計數機設定適合自己的公式，以應付步驟比較繁複的題目。例如每年都會在DSE出現最少三次的Simultaneous Linear Equation 聯立方程式，只需事前在計數機內輸入有關程式，可以幫同學節省5至10分鐘的做卷時間。

策略性擊破

同學如果想做數學MC卷時得心應手，除了善用計數機功能之外，亦必須細心拆解MC題型的分佈，以及要對自己的弱項有充分了解，策略性地重點擊破。



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