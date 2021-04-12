【退出娛圈】徐子珊「失蹤」兩年再現身　賣樓赴歐洲讀博士卻因疫情未能出發

徐子珊兩年前宣布息影，並有傳她出售手上貝沙灣物業，並赴歐洲攻讀博士學位。不過疑因疫情關係，徐子珊一直留在香港仍未出發留學，不過有指曾有製作單位重金禮聘她復出仍被婉拒。

久未露面的徐子珊近日為關禮傑太太慶生令近照曝光，從相中所見，她雖然已決心不再拍戲，仍然保養得很好完全沒有走樣。

【退出娛圈】徐子珊沽貝沙灣物業帳面賺近700萬 退出娛圈赴歐洲讀博士

▲ 徐子珊現身為關禮傑太太慶生。（網上圖片）

徐子珊為關禮傑太太慶生

現年41歲的徐子珊於2019年宣布息影，而且她十分有決心，連Facebook和instagram的帳號也自此關掉，完全消失於幕前，粉絲難再知她的近況。

不過直到近日徐子珊為與其友好的關禮傑太太梁安娜（Anna）慶生，才終於在合照中見到徐子珊的近照。

留有一頭長直髮的她戴著素色幼身髮箍，對著鏡頭微笑的徐子珊非常精神，而且看起來更加清純可人，完全不像年過40。

▲ 徐子珊與關禮傑份屬好友。（微博圖片）

出售貝沙灣單位

徐子珊於2019年完成網絡電影《財神》的拍攝後，便宣佈退出娛樂圈，該部網絡電影近日在內地平台上映，但未見子珊為其宣傳。

當年完成手頭上所有工作後，徐子珊亦剛好約滿王祖藍的公司，同年她修讀完香港大學心理學碩士課程，並把手上2010年以約1,080萬購入的兩房700多呎貝沙灣單位放售，曾叫價約2,600萬元。

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因疫情未能赴海外

有指徐子珊此舉是為把物業套現，移居到歐洲繼續攻讀心理學博士。

不過有傳子珊後來未有真的放售，同時亦因疫情關係滯留香港，還未出發往歐洲升學。

▲ （微博圖片）

據知這段時間有不少製作組「敲門」想邀請徐子珊復出，但已經揚言息影、養尊處優的子珊不為所動，未有打算接下任何工作。

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