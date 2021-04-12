【育兒心得】領養寵物讓孩子參與照顧　貓奴媽媽堅持不棄養︰養寵物是一生一世的承諾

▲ 貓奴媽媽YY強調，飼養寵物需要花時間與牠們建立關係，初接寵物回家應盡量陪伴孩子一同照顧，避免小孩過度熱情嚇到或拉扯寵物而發生意外。

早前有主人因移民棄養寵物，引來網上討論。全職媽媽YY家有3位領養回來的貓主子，第一隻領養的貓貓也是因主人移民而棄養，造就了牠的二次貓生。YY分別5歲及兩歲半的兒子現時已榮升小貓奴，自小與貓咪一同成長，也懂得飼養寵物是一生一世的承諾！

▲ 藍妹（13歲）年紀最大，性格不怕生，也像大家姐，但不愛與其他貓貓黏在一起，與湯唯也要經半年磨合才較友好。（受訪者提供）

YY大學時，早與貓貓結緣。

唸大學時宿舍附近有很多流浪貓，當時已習慣有空便到超市買貓罐罐餵牠們，遇上心情不好，還會與貓貓傾心事，覺得牠們是很好的夥伴。

▲ 湯唯（11歲）初接回家時，YY問朋友該取甚麼名字？取得的答案都相當霸氣，如湯告魯斯、湯丸、湯唯……便逐個名字叫喚貓貓，只有叫牠湯唯時，貓貓才與YY有眼神接觸，於是便一直喚牠作湯唯。（受訪者提供）

畢業後工作、結緍，婚後YY已很想養貓，一次朋友在Fb看到貓主因要移民，有5隻同品種的貓貓正找新主人。

牠們都很漂亮，前主人其實照顧得很好，無奈仍是要棄養。

YY也因而收養了「湯唯」，半年後再領養了「藍妹」，再一年又增添新成員「細佬」。

她表示，大兒子金寶湯未出生前，已加入了不少網上貓貓群組，分享3隻貓貓的生活日常，兒子出生後與貓貓的合照吸了很多like，便索性自行在FＢ開了「金寶湯與羅宋湯——小喵奴是怎樣煉成的」專頁，期望多一個渠道與別人分享自己的想法。

改變別人想法

YY分享的其中一段細佬與還是嬰兒的金寶湯相擁而睡的片段，便引來網友的不同回應。她稱，懷孕時已曾有人勸她送走貓貓，原因離不開「有了BB便不要養貓」、「貓會抓傷BB」或「貓毛會引致BB鼻敏感」等，因而令她更想分享貓貓與BB之間的互動，證明他們可以共同生活一起成長，並希望可以改變部分人的想法。

▲ YY在網頁內分享了細佬與金寶湯的片段，希望金寶湯長大後記得有個親人陪着他成長。（受訪者提供）

較多網友會問BB與貓貓如何相處，我初期會在BB床上放置蚊網阻隔貓毛，但也只是在兒子初生的頭6個月，其後便讓他們直接接觸。其實香港空氣污染嚴重，有太多致敏源導致鼻敏感，根本避不開，貓毛可能是其中一種致敏源，但與其要避，不如努力鍛練身體！

她稱，網上見到不少準爸媽因有了BB而棄養貓貓，每次看到也會不開心。

由第一日接貓貓回家，已承諾要照顧牠們一生一世，貓貓是屋企人，就像自己的子女一樣，不會因為生第二個BB而趕走家人。

她笑言，很多人怕貓貓會傷害BB，其實很多時貓貓反而最怕BB，因怕他們的喊聲。

金寶湯還是BB的時候，湯唯和藍妹對他是避之則吉，有時金寶湯睡着了，才會走到他身邊聞一聞，或靜靜地躺在他身旁。

▲ 湯爸爸原本不支持養貓，現在也被貓貓感化，會負責照顧，一屋三主子+四貓奴樂融融。（受訪者提供）

孩子參與照顧

隨着金寶湯與羅宋湯漸漸長大，兄弟倆一直認為貓貓是他們的兄弟姊妹，也知道養寵物要負起責任，除了陪玩的角色，也會幫忙餵貓糧、梳毛等。

最近細佬舌頭受傷，流了很多血，爸爸馬上帶牠到動物醫院看急症，YY更嚇得哭了，小朋友第一次見到這種場面也有點緊張，後來金寶湯問媽媽︰「細佬會死嗎？」YY說︰「不會啊，牠只是不舒服要看醫生。」金寶湯追問︰「細佬會回來嗎？」YY說︰「當然會呀！」「那媽媽你為甚麼哭呢？」那刻YY發現金寶湯長大了，還反過來安慰媽媽，原來孩子比想像中成長得更快，也更勇敢。

難忘的搞笑事還有一次金寶湯惹惱了湯唯，結果湯唯象徵式地打了他一下，哥哥回到學校跟老師說被「貓貓」打，老師以為他說被「媽媽」打，後來校長在家長觀課日特別向YY提起事件，才知道是誤會一場。

YY強調，飼養寵物需要花時間與牠們建立關係，初接寵物回家應盡量陪伴孩子一同照顧，避免小孩過度熱情嚇到或拉扯寵物而發生意外。家長也要有心理準備，當寵物老了會多病痛，要花更多時間及金錢照顧牠們。

照顧寵物也是身教，希望孩子懂得愛護動物，學會同理心。當一天貓貓老去，也會要孩子有心理準備，要接受牠們的死亡。

她期望考慮飼養寵物的準主人，能以領養代替購買，同時不要棄養，更自言對領養貓貓仍然持開放態度，隨時準備接納新成員。

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培養手足情

YY笑言因丈夫姓湯，開專頁時便稱兩兄弟為金寶湯與羅宋湯，哥哥現時就讀K2，弟弟今年9月將讀N班。她希望能讓他們入讀直資或私立小學，因相信課程會較多元化。

希望能多訓練他們的批判思維、表達技巧，以及主動學習和搜集資料的能力。

她不諱言現時正為報考學校積極部署，如上興趣班、教孩子認字、數數，也考慮參與比賽，甚至做義工。

她稱，兩兄弟性格各異，哥哥樂觀開朗，弟弟較害羞，最喜歡黐着哥哥，但有哥哥作榜樣，學習新事物很快上手。

他倆感情算融洽，哥哥會讓弟弟，遇上重大爭執才會尋求媽媽主持公道，但只要讓他們互相擁抱親親，怒氣便瞬間消失！

記者︰李越樺