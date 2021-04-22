  • 28°C
香港時間 : 2021422日 (週四) 15:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【活得健康啲】生果含酸性或破壞木砧板纖維　專家講解不同木砧板特色【附揀砧板貼士】

食用安全 14:45 2021/04/22

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

萬記砧板第三代負責人歐家亮教大家如何揀砧板！

市面上的砧板有不同的質料，即使是木砧板都有分不同的木材，究竟它們分別適合切甚麼食物？今集《活得健康啲》請來萬記砧板第三代負責人歐家亮教大家如何揀砧板。

萬記砧板第三代負責人歐家亮（左）、主持Ricca（右）（曾嘉文攝）

不同木砧板特色

其實砧板視乎用家想如何用，所以我們要配合不同木種，給使用者使用！

點擊大圖了解不同種類砧板：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

歐家亮指木砧板有分不同種類，包括松木、櫶木、櫸木、美松及楓木等，適合用作不同的情況：

松木：外表多數呈圓形，有樹眼，砧板較濕潤。可用來劈食物，例如叉燒、油雞、燒鵝，多數會在燒臘店見到。

櫶木：沒有樹眼、密度高、屬最重的砧板，可以切及劈食物，較耐用。用作切東西，一般中式家庭會使用居多，豬肉店甚至魚檔會用到。

櫸木：適合用作西餐，切食物，不適用於劈食物。部分櫸木砧板特設坑紋，方便盛載扒類，可盛著扒類血水。

美松：多用作切魚生，魚生師傅選用的砧板會有更高要求，因為他們要愛護廚刀之餘，砧板味道要更少。

楓木：木材較硬，通常成為做點心的按板，常見於酒樓。

竹砧板不能受熱

市面上除了木砧板及膠砧板，有人為了環保及方便打理，會選擇竹砧板。不過歐老闆提醒大家，其實竹砧板是用膠水黏出來，使用時切記不要受熱，避免砧板散開。

清潔砧板方法

歐家亮指清潔砧板都很簡單，每次煮食後，用海綿刷一刷洗一洗便可，亦可以定期做一些深層清潔，用檸檬、白醋抹一抹砧板，之後用熱水燙一燙。

清洗及保養砧板詳情即睇【下一頁

揀砧板建議

大家可以按照自己的需要，挑選一個合適自己的砧板。如果你很少在家吃飯，歐家亮建議你可以買一個膠砧板，因為它不需要怎樣保養，只要定期清潔砧板便可；如果你使用木砧板，他建議你買一個膠砧板專門切生果，減少木砧纖維被破壞。

生果含有酸性，對木砧板不太好。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物　專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方法】
10:07 2021/04/01
【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物　專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方法】
【食用安全】即用即棄筷子過度漂白可致過敏腹瀉　專家教分辨漂白筷子4招自保
13:16 2021/03/26
【食用安全】即用即棄筷子過度漂白可致過敏腹瀉　專家教分辨漂白筷子4招自保
【食用安全】豆奶過期1年驚變「混濁豆腐花」　慳家媽媽照飲兒子崩潰發文求救
15:52 2021/03/30
【食用安全】豆奶過期1年驚變「混濁豆腐花」　慳家媽媽照飲兒子崩潰發文求救
食用安全 廚具 家具 點心 檸檬 豬肉 魚生 西餐 酒樓

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己