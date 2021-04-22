【活得健康啲】生果含酸性或破壞木砧板纖維　專家講解不同木砧板特色【附揀砧板貼士】

▲ 萬記砧板第三代負責人歐家亮教大家如何揀砧板！

市面上的砧板有不同的質料，即使是木砧板都有分不同的木材，究竟它們分別適合切甚麼食物？今集《活得健康啲》請來萬記砧板第三代負責人歐家亮教大家如何揀砧板。

▲ 萬記砧板第三代負責人歐家亮（左）、主持Ricca（右）（曾嘉文攝）

不同木砧板特色

其實砧板視乎用家想如何用，所以我們要配合不同木種，給使用者使用！

點擊大圖了解不同種類砧板：

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歐家亮指木砧板有分不同種類，包括松木、櫶木、櫸木、美松及楓木等，適合用作不同的情況：

松木：外表多數呈圓形，有樹眼，砧板較濕潤。可用來劈食物，例如叉燒、油雞、燒鵝，多數會在燒臘店見到。

櫶木：沒有樹眼、密度高、屬最重的砧板，可以切及劈食物，較耐用。用作切東西，一般中式家庭會使用居多，豬肉店甚至魚檔會用到。

櫸木：適合用作西餐，切食物，不適用於劈食物。部分櫸木砧板特設坑紋，方便盛載扒類，可盛著扒類血水。

美松：多用作切魚生，魚生師傅選用的砧板會有更高要求，因為他們要愛護廚刀之餘，砧板味道要更少。

楓木：木材較硬，通常成為做點心的按板，常見於酒樓。

竹砧板不能受熱

市面上除了木砧板及膠砧板，有人為了環保及方便打理，會選擇竹砧板。不過歐老闆提醒大家，其實竹砧板是用膠水黏出來，使用時切記不要受熱，避免砧板散開。

清潔砧板方法

歐家亮指清潔砧板都很簡單，每次煮食後，用海綿刷一刷洗一洗便可，亦可以定期做一些深層清潔，用檸檬、白醋抹一抹砧板，之後用熱水燙一燙。

清洗及保養砧板詳情即睇【下一頁】

揀砧板建議

大家可以按照自己的需要，挑選一個合適自己的砧板。如果你很少在家吃飯，歐家亮建議你可以買一個膠砧板，因為它不需要怎樣保養，只要定期清潔砧板便可；如果你使用木砧板，他建議你買一個膠砧板專門切生果，減少木砧纖維被破壞。

生果含有酸性，對木砧板不太好。

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責任編輯：王芷瑩