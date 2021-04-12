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三跑填海已完工最快明年啟用　陳茂波往機場視察工程進度

社會 16:29 2021/04/12

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陳茂波（左）在機管局行政總裁林天福（右）陪同下，視察機場工程進度。（新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日（12日）在機管局高層陪同下，視察香港國際機場及機場三跑道系統的工地，了解機管局各主要項目的進展。機管局稱，三跑填海已完工並已交付後續承建商，第三條跑道將於明年啟用，至於整個三跑道系統就於2024年啟用。

陳茂波在機管局主席蘇澤光及行政總裁林天福陪同下，首先聽取有關「機場城市」策略下各項目的進展，包括三跑道系統、「航天城」、亞洲國際博覽館第二期發展、智能機場項目，以及加強與粵港澳大灣區城市聯繫和航空貨運發展的項目。

「機場城市」策略由機管局提出，旨在充分利用機場的獨特地理位置優勢，把握各項新基建帶來的機遇，將機場核心功能與相關產業結合，以發揮強大的協同效應，從而強化香港機場的國際航空樞紐功能，為香港建造一個新地標。

機管局稱，當三跑道系統全面運作後，香港國際機場每年的客運能力約1億人次，而每年的貨運能力則約為900萬公噸。陳茂波說，疫情對環球航空業造成嚴重影響，但他有信心航空業及航空交通在疫情過後會逐步復蘇。要把握好市場復蘇時所帶來的機遇，香港國際機場的各項長遠發展項目至關重要。三跑道系統將有助保持香港作為國際航空樞紐的整體競爭力，創造就業機會且惠及民生，為香港帶來長遠的經濟和社會效益。

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責任編輯：吳卓峰

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