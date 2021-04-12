【九巴車禍】粉嶺九巴車禍釀6死38傷車長認罪　法官質疑「瞌眼瞓」求情指當時「個人硬咗」

▲ 前年粉嶺九巴車禍釀6死38傷，涉案車長認罪。 （資料圖片）

粉嶺公路前年年底發生九巴奪命車禍，九巴疑擦過防撞欄後撞入樹叢，車頂被削開，兩名乘客被拋出車外，事件導致6名乘客死亡及38人受傷，當中8人有骨折等嚴重受傷，涉案九巴車長今（12日）於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷共兩罪。法官看過九巴內鏡頭所拍影片後質疑被告駕車時「瞌眼瞓」，被告一方求情時指，被告曾解釋當時「我個人硬咗囉」，案件押後至本月底判刑。

被告文志光（56歲），被控1項危險駕駛引致他人死亡罪及1項危險駕駛引致他人嚴重受傷。控罪指他於2019年12月18日在粉嶺公路（上水方向）近松柏塱理程碑27.5（A），在道路上危險駕駛九龍巴士分別引致蘇麗雄、陳嘉龍、張志明、王惠蘭、楊若賢、鄭燕生死亡以及另外8名乘客身體嚴重受傷。

被告承認的案情指，案發當日下午4時許，被告駕駛巴士至案發地點時，巴士後面駕駛車輛的司機發現巴士突然左轉，擦過防撞欄撞入樹叢。事後車頂被削開，掛在樹枝上，兩名乘客被拋出車外。意外最終導致6名乘客死亡，8名乘客嚴重受傷，其中有人頸椎骨折、頭部骨折及出血等。

案情又指，意外後，救護主任曾問被告事發經過，被告表示「我一時睇唔到，冚咗落棵樹度」，後來又向警員表示見水箱上的水樽要跌落，打算拾樽便撞車，後來又向另一警員稱「行駛期間，我瞌一瞌」，警誡下被告保持緘默。

庭上今播放巴士內鏡頭所拍的影片，辯方形容被告事發前左手一直在動，以及曾「摸面」等，故稱被告似乎並非睡著，並指出事前車輛一直行駛穩定。

辯方又求情指，案發時被告駕駛巴士已18年，事後已轉為文職，被告曾向律師稱，意外導致多人死亡，故早已打算認罪，亦沒有申請保釋，擬盡早服刑。

辯方稱被告已忘記很多當天發生的事，只記得當時「我個人硬咗囉」。法官問及為何被告將掌心放在軚盤近中央位置，任由軚盤逆時針轉，令巴士左轉，質疑被告或是「瞌眼瞓」。

辯方大律師解釋被告已忘記，形容自己駕車亦會將手指架在軚盤手把之間，並澄清被告曾有托眼鏡等動作。

聽取求情後，法官將案件押後至4月28日判刑，被告還押候判。

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記者：林欣樂