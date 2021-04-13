【備戰DSE】食M記都關Chem事？ 化學補習天王活用生活化例子KO抽象概念

▲ The Chemist分享如何從日常生活中學化學。

中學文憑試瞬間即至，而叫不少學生叫苦連天的化學科獲安排在DSE早段——四月二十四日舉行。正藉大家為考試準備得如火如荼之際，AfterSchool化學補習天王The Chemist教大家用生活化例子KO抽象概念，令化學變得既貼地又充滿樂趣！

學生讀不好Chem的常見通病

根據The Chemist分析，化學之所以成為不少DSE學生的心頭大石，原因是他們只顧死記硬背，而沒有去理解背後的Pattern，故此常常花上很多時間，卻得不到預期效果。再者，DSE化學科課題之間的關連性強，一個課題弄不清楚，極有可能連累之後的學習及溫習。除此之外，只對理論囫圇吞棗而缺乏對實踐的認識，就算學懂了概念亦不能在考試中融匯貫通地靈活作答。

米芝蓮 vs M記

例子一：DSE化學科的其中一課Redox，當中牽涉到Electron之間的轉移，概念十分抽象難明。但如果把抽象的Electron當成日常使用的錢，那麼，每個Redox Reaction就是一筆交易——Oxidizing Agent是收錢方，而Reducing Agent就是付錢方，透過類似的比喻可以幫同學把抽象的概念輕鬆入腦！

例子二：越Reactive的金屬就越容易流失Electron，我們可以把金屬的Reactivity比喻為其富有程度，越 Reactive就越有錢！而這個比喻可以配合「Reaction between metals & water/steam」去理解：

冷水反應＝食米芝蓮，只有有錢人才食得起，即只有最Reactive的金屬方可以進行冷水反應。

蒸氣反應＝食M記，有錢人及普通人都食得起，即由最普通到十分Reactive的金屬都可以進行蒸氣反應。

留意身邊事物 激發好奇心

同學如果想學好化學，不妨多留意身邊事物，激發自己的好奇心。日常生活中很多現象都和化學有關，例如暖包為何會發熱，當中包含甚麼Reaction，你又知道嗎？化學，可以有千般奇趣，萬般可能！

