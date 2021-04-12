【半日制】港女小學讀區內名校下午校　男友母聽後黑面勸分手︰讀下午校較蠢

▲ 一名港女提及小學時讀下午校，男友母聽後黑面勸分手。

現時全港小學採取全日制教育，昔日就有分上、下午校。有名港女到男友家作客，跟男友媽媽見面閒談時，提及小學時期就讀區內名校的下午校，男友媽媽聽後黑面，更私下叫兒子分手，原因很無理，令港女大呻現時是甚麼年代，想不到未來奶奶思想仍然守舊。

讀下午校較輸蝕？

該名女網民以「男友阿媽話我讀下午校蠢啲，叫我男朋友飛咗我」為題發帖，引起網民討論昔日的教育政策。她近日去男朋友家食飯，由於她跟男友住得很近，閒聊以前讀過的中小學，期間令男方媽媽對她印象差。

我一話我讀XXX小學，我見男朋友媽媽都幾好面色，因為嗰邊都係區內名校，但係傾傾下發現有啲唔對路，佢就問我讀上午定下午校……

該港女表示因為家人因工作沒時間照顧她，故此在小學二級時轉了下午校。男友母親聽見此回覆即時黑面，樓主不明所以「都唔知乜事」。

之後她從男朋友口中得知，伯母對她印象不太好，原因令她感嘩然，大叫「喂，乜年代呀？」她知道伯母︰

竟然係話我讀下午校蠢啲，叫我男朋友飛咗我……

上午校較受家長歡迎

現時小學都改行全日制，不像昔日有分上午下午校，而有指上午校會較受家長歡迎，樓主解釋傳聞的原因可能是︰

嗰時傳聞，上午校係叻人讀，下午校係蠢人讀，仲有就係通常上午校返完學就去補習班，而下午校好少會朝早去補習班。

網民熱議各有論據

有關帖文引起網民討論，有網民安慰樓主不用放在心，伯母的想法是歪理，誤以為下午校的孩子較懶散。另有網民分析伯母的想法也不是完全沒根據，像現時的幼稚園都是上午班較歡迎，有的搬出「晨型人」是成功者的說法。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳