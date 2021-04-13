【好人好事】兩子之母擔任緊急寄養家長　丈夫從反對到支持：這是雙贏的愛

▲ 全職媽媽Carrie育有兩子，在兒子2歲時，她申請擔任緊急寄養家長，丈夫從反對到支持，到底這個經歷帶給她甚麼？

育有兩子的Carrie是全職媽媽，一直從事教育工作。3年前當大仔兩歲時，毅然申請成為緊急寄養家長，希望能服務社區及有需要的小朋友。

讀教育出身，一直醉心教育工作的Carrie在未有小朋友前是個大忙人，成立社企專門從事教育工作，又曾經飛往世界各地如印度、中國及台灣推動創意教育。她在FB開設專頁「陳皮下廚Chef Harvey」分享教育、育兒及親子教養心得，在決心要當全職媽媽時，也經過不少掙扎。

當全職媽媽要放低所有工作，頭半年都很掙扎，但最後還是想全心全意照顧小朋友。我十分珍惜這幾年的時間，自己修讀了許多關於教育的課程，知道這段時間對小朋友來說十分重要。

只是，Carrie當時經常有個想法在腦海中盤旋。即使當上全職媽媽，可不可以也同時貢獻自己，為社區和有需要的小朋友服務呢？

▲ 擁有一個幸福家庭的Carrie，一家四口，大仔5歲、細仔1歲。他們樂意成為寄養家庭跟有需要的小朋友分享愛。（受訪者提供）

丈夫最初不贊成

Carrie很久之前已經知道香港有寄養家庭計劃，直至當上全職媽媽後對計劃有更深入的了解，發覺自己的家庭也適合申請，於是跟丈夫商量。她回想丈夫最初並不贊成。

丈夫比較理性，他主要擔心我會否辛苦，又覺得我做全職媽媽沒有工人姐姐幫忙已經不簡單，現在還要照顧其他小朋友。加上那些小朋友始終背景複雜，接待他們會否傷害到自己的小朋友，而我又處理不到呢？會否對我們的家庭帶來負面的影響？

Carrie笑言自己個性硬頸，決定要做的事情都不會輕言放棄。

由開始申請到審批完成用了一年時間，期間我一直跟丈夫有許多討論，讓他了解更多。在審批期間社工也有做家訪，跟我們傾談了很久，最後很開心丈夫也同意和接受，願意讓我去嘗試。

3年下來，Carrie的家已接待過5位有需要的小朋友，她表示每個寄養的小朋友到他們家後，丈夫之前擔心的事情全部都沒有發生，而且彼此都有得著，可說是雙贏的愛。

反而帶給我們一家的祝福很大，而我也改變了許多小朋友的心靈。

▲ 現時寄養家庭不足，主要原因是願意成為寄養家庭的家庭愈來愈少，而有問題的家庭則愈來愈多。（受訪者提供）

緊急與長期寄養

Carrie指出，現時香港的寄養家庭計劃主要分長期寄養及緊急寄養。

需要入住長期寄養家庭的小孩，都是短期內回不到自己的原生家庭，但又未至於被領養，這些小朋友有機會要在寄養家庭住到18歲才離開。至於緊急寄養一般來說是入住一至兩個月，但由於現時的寄養家庭不足夠，很多時候完了一個月後又要再繼續。另外也因為多了很多有需要的孩子，例如家暴等不同原因，父母真的不適合照顧自己的孩子，令寄養時間變得更長。

長期寄養家庭的家長會先跟小孩見面，在雙方都同意下才作出配對。至於Carrie家出任的緊急寄養家庭，是不會事先知道小孩的背景，只知他們的性別和歲數，難度相對更高。

一些很基本的資料，例如性格如何等都不知道，總之是突然之間家中出了事，不能照顧小朋友，社工致電給我們後便直接接過來。

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給孩子安全的家

以過往緊急寄養在Carrie家的5個小朋友為例，最長的一個住了4個多月，最短兩個星期，男女也有。Carrie說對於每個寄養小孩也印象深刻。

記得有一個小朋友很乖、很珍惜食物，每一餐都吃得很快和乾乾淨淨，他從不偏食、不浪費，湯可以喝幾碗，給他甚麼都全吃掉。這也許跟他的原生家庭很缺乏食物有關。

另一個3歲的寄養孩子，也教Carrie印象難忘。

這個小朋友完全沒有home sick，很多小朋友第一天到來一定會哭，因為去到一個全新的姨姨家中會不適應，但他卻完全沒有，也沒有情緒。第一天已經十分融入我們的家。但他卻表現心不在焉，已經3歲多了，經常行路會撞到柱和跌倒，吃東西時又長期發呆，若不催促他，一個小時也吃不完。

Carrie坦言每一個小朋友也會有棘手的問題，當寄養家長就要有心準備，以愛和耐性去對待他們。

始終我們只是緊急寄養家庭，孩子許多的心理問題，並非一時三刻可以由寄養姨姨處理得到。我們唯一可以做到的，就是接納他現有的這些問題，接納他就是一個不完美的孩子，以及在這段時間給他們一個穩定安全的家。

▲ Carrie坦言小朋友之間總有爭吵，兒子跟寄養孩子相處同樣會有這情況出現。她表示會盡量公平處理。「就是他做錯事，我也要跟自己兒子一般看待和處理。」（受訪者提供）

申請需社工家訪

Carrie申請成為緊急寄養家庭大約一年後獲批，她表示等候時間因人而異，也有些家庭半年已經獲批。Carrie指由於資訊並不太透明，很多時候要到社工家訪時才能了解更多細節，以及到底自己是否適合。

其中居住環境也有許多細節要清楚，例如開放式廚房便不可以照顧7歲以下的小朋友。睡床不能放在客廳，以及要有一張固定的床，這床不可以是梳化床。如果是照顧BB的話，就一定要有BB床，並且床要放在有家長的房間裏。此外，家中有沒有安裝窗花等許多細節也要清楚。

其他考慮包括入息審查及婚姻狀況等。

同時要經過入息審查，也要了解我跟丈夫的婚姻狀況是否良好和健康。另外，我們在教養小朋友的經驗和方式也要有所了解。又例如我的小朋友是男孩子，初時也未必可以給我照顧女孩子。

記者：陳淑儀