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【濫用婚假】打工仔與妻「離離合合」37日結婚4次　僱主拒批32日婚假被判罰款

親子 17:56 2021/04/12

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台灣一名銀行職員與同一人在37日內結婚4次離婚3次，共申請32日婚假被拒，結果卻是銀行遭判罰款。

為了放假可以去到幾盡？台灣一名銀行職員就濫用婚假自製大假，在37日內跟同一老婆結婚4次離婚3次，請足32日婚假，銀行只批准了第一次婚假，職員不服向勞動局申訴，勞動局遂判處銀行罰款，引起網民譁然。

台灣律師林智群在其facebook專頁分享這宗另類個案，並引述一份訴願決定書，可見台北市一名銀行職員於去年4月6日結婚，申請4月7日至16日的婚假；4月16日，該職員申請離婚，翌日又與同一人結婚，並申請4月17日至28日婚假。

該職員隨即於4月28日又離婚，翌日與同一人第3次結婚，申請4月29日至5月11日婚假；他於5月11日再次離婚，翌日第4次結婚，並申請最後一次5月12日至21日的婚假。

據台灣法例，僱員可享8天婚假，換言之，該職員於上述期間與同一人結婚4次及離婚3次，申請了4次8日、合共32日婚假，連同期間的例休，他在該段時間根本毋須返工。

台灣律師林智群分享這宗另類個案。（facebook截圖）

銀行僅批第一次8日婚假

及後銀行發現，該職員4次都是跟同一人結婚，故只批准他首次提出，即4月7日至16日的婚假。事後該職員向政府相關部門申訴，結果銀行一方被指未依《勞動基準法》規定，給予另外24天婚假；處罰2萬元台幣（約5500港元）罰鍰，並公布銀行和其負責人姓名。

然而，銀行發現該職員4次婚姻都是跟同一人結婚，故只批准第一次、即4月7日至16日的婚假申請。該職員不滿銀行沒有按規定給予其後3次共24日的婚假，憤而向台北市勞動局申訴。

結果，涉事銀行被裁定違反《勞動基準法》，去年10月遭罰款2萬元台幣（約5,500港元），並被公布銀行名稱和負責人姓名。銀行不服，並於去年11月初向台北市政府提出上訴，最終獲撤銷原有處分，訴願委員會更下令當局重新調查，再作處分決定。

網民︰可以白逗人工

林智群律師在帖文中表示，涉事員工有濫用權利之嫌，當局處罰銀行「實在有點說不過去」，更在文末標註︰「可以這樣結了又離、離了又結嗎？」網民亦對個案大表驚訝，令人聯想起台灣早前的「鮭魚之亂」。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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