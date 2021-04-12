【新冠肺炎】抵港航班若1周內錄多宗變種病毒個案　出發地區所有航班將被禁止來港14天

▲ 食物及衛生局局長陳肇始。（陳國峰攝）

本港疫情持續，本港疫情似有緩和之勢，一系列的防疫措施則即將於本周三（14日）屆滿，行政長官林鄭月娥率多名官員於今日（12日）下午公布最新安排，提出「疫苗氣泡」防疫新措施，包括可進一步放寬食肆的營業限制，惟需要員工及食客接種疫苗以及強制使用安心出行等。至於本周三屆滿的防疫措施將延長至4月28日。詳細即看：【下一頁】

食衞局局長陳肇始指出，港府在嚴防新變種病毒的輸入方面，會繼續加針新變種病毒的個案迅速擴散作出應對工作，當局目前為所有輸入個案的進行基因排序的測試。她又稱，留意到涉及新變種病毒的範圍已擴大，過去數星期的確診個案中，有不少都是輸入個案，而大部分是涉及新變種病毒。她以本港3月為例，當月有約150宗輸入個案，101宗涉及新變種病毒個案，佔總體67.3%。由於海外輸入個案帶來的風險會威脅控制本地疫情的努力，以及會對疫苗效能有影響，故有需要繼續嚴防新變種病毒。

另外，在收緊民航客機焙斷機制中，現已經有嚴格的措施，包括有專車送他們到指定檢疫酒店檢疫等，至今是有效令涉及新變種病毒零滲透，但仍要及早加強措施，避免新變種病毒的輸入。她又指，港府一直設有民航客機焙斷機制，如抵港的民航客機上有一定數量的乘客確診等，涉事的航空公司的航線會被禁止到港14天。有關機制去年7月起已經開始實施，至今共引用24次禁止來往香港。

為了從源頭堵載病毒，港府會個別收緊民航客機焙斷機制的指標，如果7日內同一地區來港的班機的航班，有一定乘客確診而是涉及新變種病毒，將會被禁止所有由該地區的航線著陸本港14天，有關機制會適用於所有從該地區來港的航班，而非個別航空公司個別的航班。

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記者：郭詩詩