【校長專欄】難忘疫情下充滿考驗的學年　英華小學校長︰挑戰實在史無前例

▲ 英華小學陳美娟校長形容，這是一個充滿挑戰的學年。

我是個不怕接受挑戰的人，那並非我覺得自己強，而是在遇見挑戰的同時，更能看見上帝的保守，看見更多順境時不易察覺的恩典和寶藏。不過，這一年的挑戰，實在史無前例。

守業的挑戰

「創業難，守業更難」，這一年我對這老話有很深刻的體驗。

英華小學辦學成就裴然，有規模，有系統，贏得各界口碑。我要接過這根棒子，壓力和挑戰不難想像。如何把一間已辦得相當出色的學校做得更優秀？又如何應對不同持份者的期望？的確殊不容易。

在這個大前提下，我感恩的是，英華的持份者都很願意接受新嘗試，亦因此有很高的包容性，讓我融入這大家庭，磨合期較我預期中要快。

愛的通關密碼

原來關鍵在於大家有相同的通關密碼：愛。在教育的路上，我們由衷地愛孩子。無論是老師、職員，以及家長，都一起體現這共通點。這共通點讓大家有一致的目標，像優秀樂團能演練出合拍的節奏。

本年度開學前，我約見了不同的老師，大家都覺得在這年代，要特別加強孩子的品德教育，於是甫開學我就提出「篤信善行，有心有品」這口號，獲得全校上下的認同，孩子很快也琅琅上口。因着愛，我們設法把孩子提升到更高層次，期望他們當個有心有品的人。

在這宏遠的使命下，大家齊心進入一個奇妙的旅程。

首度停課的挑戰

接任英華小學校長一職，本來已是個大挑戰，誰知神要預備的，不僅僅如此。隨着社會運動的發酵，接下來全港學校共同面對突如其來的停課挑戰。

事件造成社會嚴重撕裂，在教學群體裏，人人都有不同的感受或政見，可大家每天都得一起緊密共事，如常工作。學校在這挑戰中重申，教育應無分彼此，應該以愛出發，接納不同意見，讓孩子在安全的環境下繼續學習和成長。正因為出現了這個挑戰，我更看見英華團隊的專業，看見大家的包容和協力，遇到各種未能估量的變化時，仍能齊心保護孩子，這實在讓我感動不已。

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再度停課的挑戰

社會風起雲湧，歷時數月，才稍緩和一點，接踵而來的，竟然是更漫長的停課！是次挑戰不再拘限於香港，更因新冠肺炎疫症的迅速蔓延，演變成前所未有的全球性困局，四周瀰漫着濃濃的、不知去向的無奈。

學校為同學安排的學習活動是全年性的、環環相扣的，老師團隊費盡心思所準備的精彩活動，一下子就煞停；由一再延後的部署到陸續取消，哪怕是多悉心的計劃，盡都泡湯。這不禁讓我重新思考：教育界必須面對轉變，一旦孩子不能如常回校上課時，如何真的做到讓學生的學習不會間斷？如何讓孩子維持良好的學習動機？這又是另一種燃眉的挑戰。

線上線下英華情

為此，我衷心感謝英華教學團隊的信任，我們以最快的速度、最認真的態度和規模，在停課第三天就開展了線上教學，老師們不但謹守崗位，還馬上作出教學範式的轉移，把教學從實境放進虛擬教室，這種轉型來得又快又急，但我看見英華老師的適應能力很強，而且質素很高，我實在為他們感到驕傲。

老師們甚至在晚上騰出自己的私人空間，上網跟孩子聊天、跟他們玩遊戲、關心他們停課後的心情和生活狀況，給予各式各樣的打氣和勉勵。這種無私的付出，家長和同學們都感受得到。因此，今年我們雖然取消少了許多戶外學習，卻在疫情隔離之下，增添了不少心靈上的連繫。因着老師多走一步，疫境的挑戰反倒帶來無數的祝福。

當然，網上學習自有其限制，我們每天都在反覆檢討，思考如何把它做得更好，於是老師團隊越發齊心，無論在科組之內，還是跨科組之間，都汲汲於互相學習，彼此策勵，家長看在眼裏，又不斷送上讚賞和鼓勵，字字句句都打進每個人的心坎裏。

恩典勢不可擋

火熱的老師，樂於學習的孩子，還有懂得感恩的家長，都讓我確定上帝的預備是何等豐足！這些挑戰也告訴我，人是美善的，只要目標一致，在教學專業領域把握主賜的獨特機遇，盡心竭力，一切勞苦絕不會徒然，一切挑戰都是祝福。

疫情來襲前，我設法騰出空間跟各班同學午膳，和他們一起參加森林課程，與他們通信……每當與孩子一起，無論是觀課、聽他們報告、看他們表演，上學前、下課後跟他們閒聊，回應他們古靈精怪的提問，每一種接觸都讓我很快樂。停課期間，我除了繼續與同學保持書信往還，還給自己一大任務：跟全校同學分小組視訊會面。他們純真可愛的童言童語、創意無窮的點子、溫馨細緻的問候，都是我在重重挑戰中享用的甜點，滋味無窮。

經歷過今年非一般的上課日子，我見證英華團隊的專業精神，他們以教學熱誠，先後跨過社會逆境和全球疫情帶來的種種障礙。這一年，我感恩地看見上帝許多奇妙作為和恩典供應，絕對是勢不可擋的！

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