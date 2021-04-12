【親子好去處】北角皇都戲院活化展覽　舊商場重現光影花樣年華【內附參觀連結】

▲ 北角皇都戲院活化展覽，懷舊電影迷要來朝聖。

佇立北角近70年的皇都戲院（前稱璇宮戲院），自新世界去年以47.76億元投得其大廈業權後，矢志作文物保育及活化項目。在復修工程動工前，即日起至本月30日在皇都商場舉辦《尋找你我他的皇都》，展出多項皇都及北角區發展的文物，以昏暗的燈光下，彷彿回到50至70年代最璀璨繁華的光影歲月。

▲ 前皇都戲院舉辦《尋找你我他的皇都》活動，戲院的弧形入口再現，新世界也找來穿上旗袍的模特兒襯托昔日北角這「小上海」的氣氛。

這次的《尋找你我他的皇都》，肯定令北角區的舊街坊竊竊私語︰皇都戲院的弧度立面重現，配以紅地氈及幾grand 的燈光，都思疑大半年前還是殘破的皇都商場為何彩雀變身。其實這次的《尋找你我他的皇都》體驗活動，算是新世界活化戲院前的一個小頭盤，上周先開放予傳媒參觀，縷述戲院的前世今生，看完後只覺彩蛋連連。

昔日小上海 人文薈萃在北角

踏入時光之旅，門口先是手繪的電影海報，再到售票處領取50年代的戲飛，還是手畫座。憑票入場，真箇眼前一亮，昔日的商場舖不是中藥店就是手造招牌店，空氣侷促而暮氣沉沉。但今天已變為不同的展覽廳，建築柱樑仍在，配着皇都馳名的飛拱霓虹裝置，看着反而有份原始的cyberpunk效果，喜出望外。

展覽廳各有乾坤，未入皇都正題，在「小上海廳」先解構北角在20年代的歷史背景，這區是油庫、發電廠、倉庫的集中地，1940年代大批較富大的上海商家、文人雅士均喜聚居於北角，他們講究生活品味，陸續開設上海餐館、裁縫舖等，最著名的自是在英皇道的月園遊樂場及麗池舞廳，北角這「小上海」並無虛譽。

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歐德禮 璇宮戲院靈魂人物

另一展覽廳，則是璇宮戲院與娛樂界巨子歐德禮（Harry Oscar Odell）的傳奇故事，這位生於埃及的商人，於1952年斥資250萬港元成立璇宮戲院，因他交遊廣闊，邀得了不國際歌星如 Benny Goodman、Peter Pears and Benjamin Britten等演出，在這模擬歐德禮的辦公桌上，有璇宮戲院的舊文件，同時播他的兒媳Molly Odell訪問，講述他的生平，這裏有演員扮演，入戲十足。

璇宮戲院1953年的票價，超等位是3.5元、前座最便宜也要1.5元，而現場的表演也要15至20元，絕非普羅大眾能消費得起，導賞員指出，

歐德禮對娛樂事業極有熱誠，但這裏只有一座能容1,300座位的戲院及停車場，戲票又不是人人能負擔，結果璇宮只營運至1958年，再易手為皇都戲院。除了戲院，還有住宅及商業零售，也了創了一站式的大廈先河。當年住宅的售價由14,200元起，並設OTIS電梯，且鄰近碼頭，算是潮流的文化地標。

登記 Culture for tomorrow會員 遴選入場參觀

另外，在商場舊舖的牆身，都展出不同電影的戲橋，90後也許不知這些如電影場刊的紙本，裏面除了有電影簡介和演員訪問，今天看來都恍如隔世。皇都於1971年加入嘉禾院線，此後以播放港產片為主，包括膾炙人口的《半斤八兩》、李小龍的名作、周潤發的《英雄本色》等。

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在另一玻璃房內，還有李小龍遺作《死亡遊戲》的海報及節錄。旁邊電影院座位及帶位員制服，依照當年1︰1仿製。展出的還有皇都戲院70年代票房紀錄、租約、甚至員工例假單等，儼如重溫70年代港產片的光風日子。

▲ 80年代皇都商場內還有一間著名的偉倫唱片，展覽中由著名樂評人黃志演點選最愛的soundtrack之選。(攝影︰馮柏偉)

▲ 這光華招牌店的遺字，在光影中別有氣勢。(攝影︰馮柏偉)

新世界指限聚令下每小時入場人數30人，無法開放予公眾參加。市民欲參《尋找你我他的皇都》體驗活動，要登記成旗下Culture for tomorrow會員，經揀選才可獲邀免費入場；本月中亦有網上免費虛擬導賞。Culture for tomorrow由新世界行政總裁鄭志剛創辦，主力舉辦建築設計及文化創意活動，鄭志剛亦有意效法當年歐德禮推動娛樂事業的初心，令皇都戲院「形神具備」地重生，值得表揚。



《尋找你我他的皇都》體驗活動

日期︰即日至4月30日

參加辦法︰成為Culture for Tomorrow會員，並網上申請及抽籤。



