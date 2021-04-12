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【酒吧復業】酒吧所有員工及顧客已接種第一劑疫苗　容許有限度重開營業

社會 17:29 2021/04/12

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行政長官下午公布「抗疫新路向」的防疫措施。（陳國峰攝）

本港疫情似有緩和之勢，一系列的防疫措施則即將於本周三（14日）屆滿，行政長官林鄭月娥今日（12日）下午公布最新安排，提出「疫苗氣泡」防疫新措施，包括可進一步放寬食肆的營業限制，惟需要員工及食客接種疫苗以及強制使用安心出行等。至於本周三屆滿的防疫措施將延長至4月28日。

目前仍要關閉的6類處所，包括酒吧、酒館、浴室、派對房間等，林鄭月娥指出酒吧及酒館是比較高風險的，建議酒吧、酒館要開放，要所有員工及所有顧客已接種第一劑疫苗，容許有限度重新開放營業，實施8星期後再調整，就是所有員工及食客已經完成兩劑疫苗。

疫苗接種中心地址，即看：

    點擊圖片放大
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為了提供足夠的時間讓業界準備，以及復活節長假期後香港疫情會否反彈，一般需要審視14日，本周三屆滿的措施延長兩星期至4月28日為止。

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記者：伍瑋瑋

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