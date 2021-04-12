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預留17億元作立法會換屆選舉　費用不包括資審會相關工作

政治 18:10 2021/04/12

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政制及內地事務局局長曾國衞。（陳國峰攝）

未來一年將會有3場重要選舉舉行，其中立法會換屆選舉預算為17億元。政府表示，有關開支並不包括參選人資格審查委員會，但涉及逾20萬名選民的「超級區議會」取消，已減省不少開支。

2016年立法會換屆選舉的開支為6.9億元，而當局預計今年的換屆選舉，開支高出近1.5倍。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，制訂預算開支時，人大還未有修改選舉制度的決定，所以將來設立的資格審查委員會未有計算在內。

然而，鄧忍光稱修改選舉制度的其他開支，已包括在17億元內，而且「超級區議會」的取消，即減少220萬名選民，所以對開支有所減省，至於選舉委員會同樣有改動，但與以往相差不會太遠，直指開支最貴的為票站同人手安排。

總選舉主任翁應耀則表示，今年的立法會換屆選舉與16年的規模有所不同，今年的選民人數逾400萬，票站數目和人手都有所增加，而且今年要防疫安排，以及因應前年區議會選舉情況，實施新措施，例如電子派票、攝錄監察等。

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記者：陳宛彤

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